Eskişehir'deki yangında 70 hektar kızılçam ormanı yandı
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, yanan bir otomobilden alevlerin yol kenarındaki ormanlık alana sıçramasıyla çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 70 hektar kızılçam ormanı zarar gördü.
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde, yanan bir otomobilden alevlerin yol kenarındaki ormanlık alana sıçramasıyla çıkan yangın kontrol altına alındı.
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Mihalgazi ilçesinde 24 Eylül'de meydana gelen orman yangını, ekiplerimizin üstün gayretleri ile kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Yangına, Eskişehir, Bursa ve Ankara Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerce müdahale edildi.
Gece saatlerinde kontrol altına alınan ve 70 hektar kızılçam ormanı ile orman bitki örtüsünün yandığı alanda, 2 helikopter ve 1 uçak ile soğutma çalışması yapılıyor.
YANAN OTOMOBİLDEN YAYILDI
Mihalgazi ilçesinde E.D. idaresindeki 26 PN 821 plakalı otomobil, Dokuz Mayıs Mahallesi Tozman Yayla yolu mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başlamış, alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçramıştı. Sürücünün ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalara başlamıştı.
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