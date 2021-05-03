Eskişehirli çift, 9 gün arayla koronavirüsten öldü
Eskişehir'de Elif (50) ve Bayram Kızılyar (52) çifti, 9 gün arayla tedavi gördükleri hastanede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Eskişehir’deki fabrikada işçi olan Bayram Kızılyar’ın, geçen ay görülen belirtiler üzerine gittiği Eskişehir Şehir Hastanesi’nde yapılan PCR testi pozitif çıktı. Kronik astım hastası olduğu öğrenilen Kızılyar, tedaviye alındı. Eskişehir Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekiplerince yapılan incelemenin ardından eşi Elif, 12 yaşında oğulları ile temaslı olduğu belirlenen yakınlarına da test yapıldı.
Test sonuçlarında Elif Kızılyar’ın da koronavirüse yakalandığı tespit edildi. Elif Kızılyar da hastanede tedaviye alınırken, çift kısa süre sonra durumlarının ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine sevk edildi. Çiftten Bayram Kızılyar, koronavirüs yoğun bakım servisinde doktorların tüm çabasına rağmen 23 Nisan’da hayatını kaybetti. Dün de eşi Elif Kızılyar koronavirüse yenik düştü. Kızılyar çifti, Alpu ilçesine bağlı Ağaçhisar Mahallesi’nde toprağa verildi.
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