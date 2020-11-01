Eskişehirspor - Akhisarspor: 0-1
TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Eskişehirspor kendi sahasında Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu.
STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Sezgin Çınar, Kemal Mavi
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Bilal, Mevlüt, Erdal, Sezgin, Mehmet Özcan, Berkay, Kıvanç (Dk.46 Buğra), Sholaja (Dk.46 Kaan)(Dk.73 Bedirhan), Onur, Sunday Alimi (Dk.86 Onur Arı)
AKHİSARSPOR: Lukac- Musa, Vrsajevic, Ali Kaan (Dk. 66 Bora), Doğukan, Taha, Çekdar Orhan (Dk.82 Gökmen), Bjarmason (Dk.89 Yavuz Serkan), Hasan Ali (Dk.66 Onurcan), Alperen Babacan, Hadzic (Dk.82 Berktuğ)
GOLLER: Dk.29 Çekdar Orhan (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Mevlüt, Berkay (Eskişehirspor), Bjarnason (Akhisarspor)
TFF 1'inci Lig'in 8'inci haftasında Eskişehirspor kendi sahasında Akhisarspor'a 1-0 mağlup oldu.
12'inci dakikada gelişen Eskişehirspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Alimi sert vurdu, top az farkla auta gitti.
29'uncu dakikada, Mevlüt'ün kaptırdığı topla ceza sahasına giren Çekdar Orhan vurdu: 0-1
70'inci dakikada Bilal'in sağdan ortasında Kaan sert vurdu, top auta gitti.
Maç deplasman ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile son buldu.
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