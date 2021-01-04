Eskişehirspor eriyor
Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor: 0-2
STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Yıldırım, Selahattin Altay
ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem-, Furgan, Bedirhan, Onurhan (Dk.45 Sholaja), Alimi, Tolga, Bilal, Furkan, Mehmet, Mevlüt, Berkay (Dk.80 Onur Arı)
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Ömer-, Fethi, Tugay, Melih (Dk.85 Mihajlovic), Poepon (Dk. Hamza), Gökhan (Dk.45 Abdullayev), Oğuzhan, Da Silva, Alican (Dk.90 Muhammed), Burak.
GOLLER: Dk.62 Fethi, Dk.72 Hamza (Beypiliç Boluspor)
SARI KARTLAR: Melih, Tugay (Beypiliç Boluspor), Sholaja (Eskişehirspor)
KIRMIZI KART: Tolga (Eskişehirspor)
TFF 1'nci Ligi 17’nci hafta karşılaşmasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Beypiliç Boluspor’a 2-0 yenildi.
14’üncü dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Berkay’ın vuruşu az farkla dışarı çıktı.
44’üncü dakikada soldan Fethi’nin ortasına altıpas üzerinden yükselen Tugay’ın kafa vuruşu kaleci Ekrem’de kaldı.
62’nci dakikada Melih’in ceza sahasına ortasında iyi yükselen Fethi’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. (0-1)
72’nci dakikada Melih’in soldan ortasında ceza sahasına gelen topu Hamza düzgün vuruşuyla gole çevirdi. (0-2)
83’üncü dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Melih, kaleci Ekrem ile karşı karşıya kaldı. Melih’in vuruşu az farkla auta çıktı.
En Çok Okunan Haberler
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- Memur-emekli zam oranları belli oldu
- Sonuç açıklandığında şoke oldu
- Erdoğan'a 'kutuplaşma' uyarısı: Bu felaket olur!
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Görevden alınan kayyım, nedenini açıkladı
- Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme
- Endonezya, aşıyı uygulama yaklaşımını değiştirdi
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- DP Millet İttifakı'ndan ayrılıyor
- SMA kampanyasını hedef aldı, yandaşlar destek çıktı
- Cem Yılmaz'dan Mücahit Birinci'ye sert tepki
- Memur-emekli zam oranları belli oldu
- Sonuç açıklandığında şoke oldu
- Erdoğan'a 'kutuplaşma' uyarısı: Bu felaket olur!
- Milletvekili Beşiktaşlı yöneticileri yumrukladı
- Görevden alınan kayyım, nedenini açıkladı
- Kadir Topbaş'ın sağlık durumu hakkında kritik gelişme
- Endonezya, aşıyı uygulama yaklaşımını değiştirdi