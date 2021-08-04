Eskişehirspor'a puan silme cezası

Bu sezon 2. Lig’de mücadele edecek kulübün çok zor bir durumda olduğunu vurgulayan Erkan Koca şu çarpıcı ifadeleri kullandı: “Eskişehirspor şu an kontrolden çıkmış bir kamyon misali uçuruma doğru gidiyor. Bizler de bu kamyonu kontrol altına almaya çalışan insanlarız. Yanlış bir hamle şansımız yok. Yanlış bir hamle yaparsak kamyon devrilecek ve içerisinde bulunan bizler de uçuruma yuvarlanacağız. Özetle Eskişehirspor’u bu ligde tutmak gerekiyor. Daha sonra üst ligleri düşünmeliyiz. FIFA dosyaları gerçekten çok önemli. Bu dosyaların bir şekilde kapatılması gerekiyor.”