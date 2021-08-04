Maddi imkansızlıklar yüzünden genç bir kadroyla yoluna devam eden Eskişehirspor’a kötü haber. Kırmızı-siyahlılara puan silme cezası geldi.
Eskişehirspor'a puan silme cezası
Eskişehirspor başkan vekili Erkan Koca, “Nzuzi Toko dosyasından dolayı maalesef Eskişehirspor’a eksi 3 puan silme cezası geldi" dedi.
Yerel basından 222haber.com’un açıklamalarına yer verdiği başkan vekili Erkan Koca, “Nzuzi Toko dosyasından dolayı maalesef Eskişehirspor’a eksi 3 puan silme cezası geldi. Cezanın iptali için hemen çalışmalara başladık. Zor ve düşük bir ihtimal olarak gözüküyor” dedi.
Bununla birlikte cezanın katlanma ihtimali bulunduğunu da anlatan kırmızı-siyahlı yönetici, “FIFA’ya başvuran bu oyuncuya 60 gün içerisinde ödeme yapılmazsa eksi 6 puan cezası da gelecek. Yani sadece Toko’dan dolayı 9 puan silinebilir. Muhakkak çözmemiz gereken bir konu” diye konuştu.
Bu sezon 2. Lig’de mücadele edecek kulübün çok zor bir durumda olduğunu vurgulayan Erkan Koca şu çarpıcı ifadeleri kullandı: “Eskişehirspor şu an kontrolden çıkmış bir kamyon misali uçuruma doğru gidiyor. Bizler de bu kamyonu kontrol altına almaya çalışan insanlarız. Yanlış bir hamle şansımız yok. Yanlış bir hamle yaparsak kamyon devrilecek ve içerisinde bulunan bizler de uçuruma yuvarlanacağız. Özetle Eskişehirspor’u bu ligde tutmak gerekiyor. Daha sonra üst ligleri düşünmeliyiz. FIFA dosyaları gerçekten çok önemli. Bu dosyaların bir şekilde kapatılması gerekiyor.”
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