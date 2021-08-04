Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Oğulcan Çağlayan kararını değerlendirdi

04 Ağustos 2021 Çarşamba, 14:20

Dün, Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray ve futbolcusu Oğulcan Çağlayan'ın yaptığı itirazların reddedildiğini açıklamıştı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, bugün saat 14.00'te Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, bu karara dair açıklamalarda bulundu.

Epözdemir'in açıklamaları şöyle:

UEFA'ya da başvuru yaptık. Oyuncumuzla ilgili işlemleri yapmak istiyoruz. Hukuki süreç devam ediyor. UEFA da bu talepleri kabul etti ve 'Hukuki sorun yoktur' dedi.

Hukuki süreç devam ediyor, kesinleşmiş bir karar yokken bu yönde bir karar çıkamasını bekliyorduk. Hukuka uygun olan budur. Fakat çok ilginç bir şekilde oy çokluğuyla başvurumuz reddedildi. Bize fakslanan yazıda oy çokluğu yazıyor. Oy çokluğu ile açıklanan kararın aynısı bize neden oy birliği olarak gönderildi. Hangi arada muhalif üyeler ikna edildi? Bu karar, Türk hukuk tarihine kara bir leke olarak geçecektir.

Oğulcan Çağlayan, Galatasaray'ın çok saygın bir futbolcusudur. Türk futbolu için herkes için adaleti savunmaya devam edeceğiz. Hukuk hepimize lazım. Biz adaleti futbolun tüm paydaşları için istiyoruz. Adalet konusunda bir tavır ortaya koymaya çalışıyoruz. Galatasaray'ın menfaatlerini ne olursa olsun savunmaya devam edeceğiz. Galatasaray'ın herhangi bir paydaşına yapılan haksızlığa boyun eğmeyeceğiz.

Galatasaray Spor Kulübü olarak, Tahkim kurulu başkan ve üyelerinin istifasını istiyoruz. Murat Balcı, Emine Yazıcıoğlu, Osman Baturhan Dursun, Hüseyin Haluk Sonsuz, Eyüp Kul, Murat Erbilen ve Abdurrahim Güneşdoğdu'nun derhal istifa etmesini talep ediyoruz. Tahkim Kurulu üyeleri hakkında görevi kötüye kullanmaktan ötürü en kısa sürede başsavcılığa başvuruda bulunacağız.

Hiç kimse bizi sınamasın. Biz adil, rekabetçi bir anlayışın egemen olmasını istiyoruz. Biz; bu kararın, Kulüpler Birliği'nin yaptığı çalışma ve Galatasaray'ın ortaya koyduğu tavırla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz.

Tahkim Kurulu'ndaki arkadaşların görevi bitecek. Anladığımı kadarıyla görevleri bitmeden bizden kişisel çıkarlarla hesap sormaya çalışıyorlar. Galatasaray'dan hesap sormak kimsenin haddi değil.

Bir milli futbolcunun, bir Avrupa maçında oynamasının önüne geçiyorsunuz. Kabul edilemez bir tavır. Çalışma hakkını, anayasaya aykırı bir şekilde önlüyorsunuz.

Galatasaray Spor Kulübü'nden hesap sormaya çalışıyorlar. Galatasaray Spor Kulübü'nden hesap sormak kimsenin haddi değil.