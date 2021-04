Esnaf Akşener'e dert yandı: "Yetmiyor, geçinemiyoruz"

01 Nisan 2021 Perşembe, 17:30

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Konya’da Akşehir ve Ilgın ilçelerinde esnafın sorunlarını dinledi. Akşehir’de oyuncakçı siftah etmedikleri günler olduğunu dile getirerek, “Bugün de siftah etmedik ama akşama doğru inşallah olacak” dedi. Babasıyla beraber dükkanı işleten oyuncakçının oğlu ise döviz kuru arttıkça sattıkları ürünü yerine koyamadıklarını vurgulayarak, “İstanbul’da toptancı 5 lira oldu diyor. Müşteriye 8 lira diyorsun, pahalı diyor” diye konuştu. Akşener esnafa destek olmak için dükkandan oyuncak satın aldı.

“BİZİM İNEĞİMİZ, DANAMIZ NE OLACAK?”

Akşener’i yolda çeviren bir çiftçi ise girdi maliyetlerinin artışından dert yanarak, “Yem fiyatımız, bugün 5 lira daha koydu. Et fiyatımız düştü. Bizim ineğimiz, danamız ne olacak?” diye sordu. Çiftçiden sonra Akşener’e seslenen engelli ise engelli aylıklarını bağlanmadığını belirterek, engelli aylığının bağlanmasını düzenleyen 2022 sayılı yasanın (65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun) değişmesi gerektiğini dile getirdi.

Çiğ köfteci ise Akşener’e “İşler kötü” diyerek, kendisinin vergiye tabi olduğu için kira desteğinden yararlanamadığını anlattı. Aynı işi yapan esnaf arkadaşına kira desteği verilirken kendisine verilmemesine tepkili olan çiğ köfteci, bunun düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Parfüm ve kişisel bakım ürünleri satan esnaf Akşener’e “İşler çok iyi de diyemeyiz, çok kötü de diyemeyiz” dedi. Dükkandaki bir yurttaş ise engelli aylığının bağlanmamasından dert yandı. 36 yaşındaki yurttaş Akşener’e sorununu anlatırken göz yaşlarını tutamadı.

“BİR DE PANDEMİ MAĞDURU OLDUK”

Akşener bir bijuteri dükkanında KPSS’de yüksek puan almasına karşın işe giremeyen esnaf ile karşılaştı. Esnaf, önce kamuda işe giremediği için mağdur olduğunu şimdi de vergi, stopaj gibi devlet ödemeleri nedeniyle mağduriyet yaşadığını ifade etti. Esnaf, eşiyle beraber emeklilikte yaşa takıldıklarını da belirterek, şöyle konuştu:

“Haklarımızı almaktan vazgeçtik, sadece üstümüze bu kadar yük bindirmesin. Korkuyoruz. Bunu dersek böyle mi olur, şunu dersek böyle mi olur? Önümüzü görmek mümkün değil. Bir de hafta sonu ulusallar açık, zincir mağazalar açık. Benim sattığım ürünlerin hepsini zincir mağazalar satıyor. Ne yapalım, kilit vuralım gidelim. Okuduk, iş bulamadık. İşletme ve muhasebe mezunuyum. Yüksek lisans yapmıyorum, yapsak ne olacak diyorum. İki çocuk yetiştirdim, yurt dışında okumak istiyorlar.”

Kadın esnafın eşi ise Akşehir’in yerel gazetesinde esnafın hayatında memnun olduğu yönünde haber yapıldığını söyleyerek, “Kim memnunmuş bunu bir araştırsanız” dedi.

Kadın esnaf sözü aldı ve “KPSS, vergi, kira mağduruyum, bir de pandemi mağduru olduk” diye vurguladı.

Ayakkabı satan esnaf ise pandemide büyük yara aldıklarını belirterek, “Bugün bir çift ayakkabı sattık. Bir çift ayakkabı buranın masrafını karşılamaz” dedi. Esnaf, kiralarını çıkaramadıklarını vurgulayarak, “Esnaf Dolar, Euro bazında ürün alıyor. Biliyorsunuz 3-5 ay içinde Merkez Bankası başkanı değişiyor. Arkasından sürekli Dolar, Euro’da oynama olduğu zaman fiyatlarda oynama oluyor. İstanbul’da büyük firmalar zam yaptılar, mal temininde sıkıntı çekiyoruz” diye konuştu.

Akşener girdiği bir künefecide çiftçiyle karşılaştı. Çiftçi, devlet desteklerinin yeterli olmadığını vurgulayarak, “İlaçlar kötü zamlandı. Bazı kullanacağımız ilaçlara Avrupa standartlarına uymaları için yasaklar geldi. Şu an 1 tonluk ilacın maliyeti 400 lira. 1 kilo kirazın maliyeti 4,5 lira” dedi. Künefecideki kadın ise Akşehir’de alt geçit olmadığı için insanların trafik kazasından hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Elbise satan bir esnaf, işlerinin kötü olduğunu ifade ederek, “Biz hep dualarla gidiyoruz, ne kadar sürecek dualarla” dedi. Esnafın eşi ise “Küçük esnaf bitti zaten” diye ekledi.

“BURADA ARKANIZ SAĞLAMSA HER ŞEY VAR”

Bitkisel sağlık ürünleri satan esnaf da işlerinin kötü olduğunu vurgulayarak, “Belli kesim iyi belli kesim kötü” dedi. Geçinemediklerini kaydeden esnaf, “Kredisiz bir tane esnaf var mı? Geçen pandemide kredi kullanmaya kalktık, hiçbirimize kredi vermediler. Benim hayatımda bir tane çekim yazılmış değildir, kredi kartımı geç ödemiş değilimdir. Banka 100 bin lira kredi vermediler. Buralar küçük yerler. Burada arkanız sağlamsa her şey var, değilse hiçbir şey yok” diye konuştu.

"YETMİYOR, GEÇİNEMİYORUZ..."

Akşener esnaf ziyaretine Ilgın ilçesinde de devam etti. Akşener girdiği berber dükkanında babasıyla beraber tıraş olan çocuğu sevdi. Akşener hem berberin hem de çocuğuyla dükkana gelen pazarcının derdini dinledi. Berber, kısıtlamalardan dolayı sıkıntı yaşadıklarını vurgulayarak, “Bugün dördüncü müşterim” diye bilgi verdi. Pazarcı, pazarlar kapalı olduğu için geçinmeye çalıştığını kaydederek, “Bu çocuğun bazen ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz” dedi. Pazarcı, pazarlar kapalı olduğu için işsiz kaldığını dile getirerek, “Pazara gidebildiğimiz gün gidiyoruz, gidemediğimiz zaman evde oturuyoruz” diye konuştu. Akşener berber ve pazarcıya bir ayda ne kadar et satın alabildiklerini sordu. Her ikisi de kırmızı eti alamadıklarını ancak ayda bir, iki ayda bir et alabildiklerini dile getirdi.

Akşener girdiği başka bir berberde de “İşler durgun” yanıtıyla karşılaştı. Berber, geçinmekte zorlandığını dile getirerek, “Bugün 5-6 müşteri geldi. Yetmiyor. Geçinemiyoruz. Sıkıntılar büyük. Haftada bir gün et alamıyorum, şu anda hiç alamayız” diye durumlarını anlattı. Eşinin hamile olduğunu aktaran esnaf, haftada bir gün doktora gitmekte zorluk yaşadıklarını anlattı.

Akşener girdiği her dükkanda bir şeyler aldı. Akşener girdiği ayakkabıcıda ise dededen toruna bir aile işletmesiyle karşılaştı ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.