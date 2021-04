Esnaf iktidara bir kez daha seslendi: "Halkın durumu iyi değil!"

08 Nisan 2021 Perşembe, 17:14

İstanbul'da semt semt gezerek halkın nabzını tutmaya çalışan CHP Milletvekili Tekin, bugün de Fatih ilçesinde esnafı ziyaret etti. Çok dertli olduğunu söyleyen ve ödeyemediği faturaları gösteren bir esnaf, AKP'ye oy verdiğini ancak şu an durumların hiç iyi olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın etrafı tarafından kandırıldığına inandığını söyleyen esnaf şunları ifade etti:

"BİR GÜNDE 600 LİRA FAİZ KONULUR MU?"

"Şu andaki durum iyi değil, hakikatten iyi değil. Efendim diyorlar ki sigortadır şudur budur. Sigortayı akşam ödemem gerekiyordu ödeyemedim sabah ödedim. 3 bin 390 lira ödeyeceğime 3 bin 999 lira ödedim. Ya bir günde Allahınızı severseniz ey Ankara, uyan Ankara. Milletvekilleri ne oturuyorsunuz orada? Çıkın halkın içine. Bir günde 600 lira faiz konulur mu? Hastalık var iş yok oturuyoruz bütün gün. Yeter artık, vallahi yeter. Esnafın durumu iyi değil, halkın durumu iyi değil, borçla yaşıyoruz. Allah’ını seven peygamberini seven, kulunu seven insanlar bir birimize sahip çıkalım. Biz esnaf olarak, vatandaşlar olarak birbirimize sahip çıkalım.”

Vatandaşın, esnafın sıkıntılarını dinleyen, "Hiçbir şey iyiye gitmiyor. Temel gıda ihtiyaçlarımızı bile alabilecek durumda değiliz. Bırakın eti, yumurta bile yiyemez hale geldik. Kazancımızla geçinmemiz mümkün değil" yakınmalarıyla karşılaşan Tekin, “Çok büyük bir işsizlik var, yoksulluk var, ne yazık ki ciddi bir gıda sorunu var. Bütün bunları görmezlikten geldiğiniz zaman olmaz. Önümüzdeki günlerde mübarek aylar gelecek. İnsanlar patates, soğan, temel gıda ihtiyaçlarını alabilecek durumda değil” dedi.

"8 AKP'Lİ BAKAN 3 GÜN BOYUNCA ORTADA YOKTU"

CHP'li Gürsel Tekin, Fatih’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Bazı emekli amiraller arasında CHP üyesi olanların bulunduğuna dair sözlerine de yanıt verdi. Tekin “Biz, darbelerden en çok mağdur olmuş partiyiz. Hiçbir darbenin yanında, yakınında gösteremezsiniz. Darbelerin ve meraklılarının hiç yanında, yakınında olmadık. Güya bazı imzacı emekli amirallerin yakınları CHP'liymiş şu mantığa bakar mısınız? Bunu en son söylemesi gereken kişi bunu söylüyor. Eğer siz darbeci yakını arıyorsanız kendi etrafınıza bakacaksınız. 15 Temmuz Darbe gecesi, hiçbirimiz devletin kurumlarına sığınmadık. AKP vekilleri Tweet bile atamazken, ilk Tweetler CHP’lilerden geldi. 'TBMM’yi açalım, parlamentoya sahip çıkalım' önerisi de yine CHP’nindir. Bu arada, 8 AKP’li bakan üç gün boyunca ortada yoktu, biz onların neler yaptığını çok merak ettik. Eminim Sayın Cumhurbaşkanı da merak etmiştir” dedi.