CHP'li Öztrak: Esnafın borcuna faiz uygulamayı durdurun

08 Nisan 2021 Perşembe, 12:33

Malatya Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliği’nde (ESOB) Ekonomi Masası adına sunum yapan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye ekonomisinin durumu ile ilgili şunları söyledi:





MİLLET İŞİNDEN OLDU

Büyüme modelinin tıkanması tek adam rejimi ve küresel salgın sonucunda ortaya büyük bir buhran çıktı. 2017 yılında yüzde 5,6 olan 3 yıllık ortalama büyüme 2020 yılında yüzde 1,9’a düşmüş. Bu çok hızlı bir arkaya düşüş.

Türkiye’nin uzun yıllar ortalaması yüzde 4,8. Milli gelirimiz de 2013 yılında 958 milyar dolarmış, şimdi 717 milyar dolara düşmüş. Ekonomi politikasının bir diğer göstergesi de ne kadar iş yarattığı ile ilgili. Çalışma çağındaki nüfusumuz her yıl 900 bin artıyor. Her yıl 900 bin kişiye iş bulmamız lazım. Türkiye’de istihdamdaki değişim 2018’e geçerken 200 bin düşmüş. Ondan sonra da 2019’dan itibaren millet elindeki işini kaybetmiş.

2019’dda 618 bin kişi işinden olmuş. 2020’de 1 milyon 268 bin kişi işini kaybetmiş. Gerçek işsiz sayımız 10 milyon 287 bin kişiye yükselmiş. Bunlar benim rakamlarım değil. Devletin, TÜİK’in resmi rakamları.

BİZ DE DOLDURURDUK LEBALEP

Hindistan’ın ardından dünyada günlük vaka sayısında ikinci olmuşuz. Bu gerçekten çok büyük bir illet ama bu illetle ciddiye alıp mücadele etmek lazım. 1 Mart 2021’de kırmızı renkli sadece 17 il var. Bundan yaklaşık bir ay sonra, 6 Nisan 2021’de her yer kırmızı. Bu arada ne var? Ak Parti kongresi var.

Başkanım (Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin) bütün partiler yapıyor dedi, biz kongremizi seyircisiz yaptık. Her bir delegenin arasına mesafe koyarak yaptık. Bizim kusurumuz neydi, biz de doldururduk lebalep. Hükümetin partisi kalkıp salonu böyle doldurunca insanlar da bu işi ciddiye almadılar. Fatura kime çıktı?

VATANDAŞI VİRÜS DEĞİL SAHİPSİZLİK ÖLDÜRDÜ

Hafta sonlarını kapattı, bu esnafın en büyük sıkıntısı. Alışveriş hafta sonlarında oluyor, insanların işi gücü var. Lokantacılar bana konuştuğunda sorar mısın dediler: ‘Sayın Cumhurbaşkanı esnafa birtakım müjdeler verecekti. Biz hâlâ bu müjdeleri bekliyoruz. Çalışana 1500 lira vereceğim, o nasıl geçinecek Ramazan ayı boyunca?’ Garson arkadaşlar ‘kredi kartım doldu 1500 lirayla nasıl geçineceğim’ diyor. Lokantacılar borcumuz var harcımız var, madem biz kapalıyız bizim borcumuza faiz uygulamayı durdursunlar diyor. Bu çok haklı bir talep. Vatandaşı da esnafı da virüs değil sahipsizlik öldürdü. Toplam 1361 lokanta esnafı bu yılın ilk ayında işletmelerini kapatmış.

ÖNÜMÜZDEKİ EN ÖNEMLİ RİSK DIŞ BORÇ

Önümüzdeki en büyük ekonomik risk borçtur. Çevrilecek dış borcumuz önümüzdeki dönem 190 milyar dolar. Bunun üzerine 14 milyar dolar cari açığı da koyduğunuz zaman. Bunu almamız lazım, bunu almamız için de doğruları yapmamız lazım. Net rezervlerimiz 2019’un mart ayında 40 milyar doları da geçmişti şimdi eksi 40 milyar dolar.

Hep soruyoruz ya nereye gitti diye, işte 128 milyar doları burada bitirmişiz. Lüzumsuz bir teoriyi ispat etmek için paraları satmışız. Bir işe de yaramamış. 128 milyar doları faiz ve kur düşük kalsın diye; faiz bugün 19, kur bugün 8 lira 20 kuruş civarında. O zaman bu para nereye gitti diye sormak hakkımız.

128 MİLYAR DOLARIN NASIL ERİTİLDİĞİ BULUNMALI

Derde derman bir şeyler söylemeniz lazım. 128 milyar doların nerede, nasıl, hangi yöntemlerle eritildiğinin bulunması lazım. Başka türlü kimse rahatlamaz. Yatırımcı da rahatlamaz. Milletvekili düşürmeler, parti kapatmalar, darbe iddiaları, lebalep kongreler adalet duygusunu zehirledi ve en sonunda 18 Mart’ta Merkez Bankası faizi artırmak zorunda kaldı.

Mecbur. Program yok yüklen faize. 19 Mart’ta alınan bir kararla da Türk lirası yüzde 10 değer kaybetti. 2 tane karar var. Birincisi İstanbul Sözleşmesi’nden çıktık. Yetmedi 132 gün önce getirdiği Merkez Bankası Başkanı’nı görevden aldı. Bunun arkasından finansal piyasalarda fırtına geleceği belli. O zaman bunun arkasında önemli bir şey var. Sonunda anladık ki giden Merkez Bankası Başkanı ‘Giden 128 milyar dolar nasıl gitti? Bunu araştırın’ talimatı vermiş.”

Öztrak, “Suriye’de Tel Rıfat kırsalında hain terör örgütü tarafından şehit edilen 2 uzman çavuşumuza, 3 askerimize Allahtan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine sabır, tüm milletimize başsağlığı diliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.