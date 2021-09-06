CHP'li Gürer: 'Esnaf tedirgin, vatandaş umutsuz'

06 Eylül 2021 Pazartesi, 13:27

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ilçelere bağlı köy ve beldelerin ardından, merkez ilçeye bağlı köy ve beldeleri ziyaret etti.

CHP Milletvekili Gürer’in ziyaretlerinden Merkez İlçe Başkanı Kamil Davarcı, Belediye Meclis Üyesi Erdal Aldoğan, İl Genel Meclisi Üyesi Turgay Yıldız ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

Heyet; Gümüşler, Aktaş ve Değirmenli beldeleri ile Himmetli, Çavdarlı, Yeşilova, Uluağaç ve Ovacık köylerine gitti.

HER KESİM DERTLİ

Ziyaret ettiği beldelerde belediye başkanlarını, köylerde ise muhtarları ziyaret ettiğini belirten CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Hem beldelerimizde hem de köylerimizde vatandaşlarımızla, çiftçilerimizle, esnafımızla bir araya geldik.

Çiftçiler artan girdi maliyetleri karşısında ürünlerinin değer bulmadığından yakındı; elektrik, mazot, gübre, tohuma gelen zamların çiftçiliği artık yapılamayacak duruma getirdiğini belirtti. Esnafımız da vatandaşın alım gücünün kalmadığı için satış yapamadıklarını ifade ediyor.

Temel gıda ürünlerine ve tüm ev gereksinimlerine hemen her hafta gelen zamlar karşısında temel ihtiyaçlarını bile alamayacak duruma geldiklerini belirten vatandaşlar da gelecekten kaygılı.

Vatandaş, okulların açıldığını, çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılama da dahi zorlandıklarını ifade ediyor” şeklinde konuştu.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Gümüşler beldesinde Belediye Başkanı Recep Caymaz’ı ziyaret ederek, belediye tarafından hizmete sunulacak olan alabalık tesislerini gezdi, Değirmenli beldesinde Belediye Başkanı Yıldıray Tok’u ziyaret etti.

Himmetli köyünde vatandaşların söz verildiği halde yapılmayan gölet ve köy yolu asfaltının bir an önce yapılmasını istediklerini aktaran CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Çavdarlı, Yeşilova, Ovacık ve Uluağaç köylerinde tarımla ilgili sorunları konuştuklarını ifade etti.

Gürer, şehir ve ilçe merkezlerinde olduğu gibi köy ve beldelerde de vatandaşların ciddi olarak ekonomik sıkıntı içinde olduklarına dikkat çekti.

Çiftçinin, üreticinin, esnafın mutlaka korunup desteklenmesi gerektiğine değinen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “İktidar, köylünün sesine mutlaka kulak vermelidir” şeklinde konuştu.

ADIM ADIM GEZMEYE DEVAM EDECEĞİM

Gürer, tüm köy ve kasabaları adım adım gezip, vatandaşların sorunlarını yerinde tespit etmeye ve bu sorunların çözümü için talep edilen her konuyu TBMM gündemine taşımaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.