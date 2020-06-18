Esnafa borç ‘desteği’
Giderleri sabitken geliri eriyen esnafa “destek olmak” amacıyla verilen krediler, borçları artırdı. Halkbank’ın “Esnaf Kredisi”ni toplam 606 bin 545 kişinin kullandığı, kullandırılan toplam kredi miktarının ise 15 milyar 35 milyon lira olduğu ortaya çıktı.
CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, açıklanan ekonomik programların borçlanmaya ve kredi borcu ötelemeye yönelik olduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’de Covid-19 değil, çiftçinin açlığı, esnafın yoksulluğu öldürecek” dedi.
Sındır, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yanıtlaması istemiyle 20 Nisan’da TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi ile berber ve kuaförlerin toplam borçlarının ne olduğunu, kaçının kredi kullandığını ve alınacak önlemleri sordu.
50 gün sonra yanıt veren Pekcan, 374 bin 674 esnaf ve sanatkârın toplam 3 milyar 523 milyon lira tutarındaki kredi taksidinin ertelendiğini belirtti.
Sındır ayrıca, seyyar satıcılar ve gündelik işçilerin kayıtdışı çalıştığını ve salgın nedeniyle “sıfır noktasına” geldiklerine dikkat çekti.
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