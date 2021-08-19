“Esnafın ödemeleri dağ gibi yığıldı”

19 Ağustos 2021 Perşembe, 14:28

Esnaf borçlarıyla ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un cevaplaması istemiyle soru önergesi veren CHP Edirne Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytancıoğlu

“Pandemi döneminde dünyanın gelişmiş ülkeleri vatandaşlarını ekonomik olarak desteklemiş ve karşılıksız ödemeler yapmıştır. Ülkemizde ise hükümet başta esnafımız olmak üzere yurttaşlarımızı biraz daha fazla borçlandırmak yolunu seçmiş ve faizli krediler vermiştir. Kredilerin ödemleri devam eden pandemi ve ekonomik şartlar nedeniyle ertelenmiş ise de bu ertelemelerde de faiz uygulanmıştır.

Bugüne geldiğimizde ise esnafın sosyal güvenlik ödemeleri, borç yapılandırma ödemeleri, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle kredi kullandırılmalarından doğan ödemeleri ve ertelenmiş kredilerin ödemeleri çakışmıştır” dedi.

Esnafın borcu borçla kapatmaya çalıştığını ancak bunun da sonuna gelindiğini ifade eden Gaytancıoğlu, Bakan’a

“Esnafın ertelenmiş taksitlerinin gelen taksitleriyle birlikte ödenmesi yerine mevcut taksitlerin bitimine faizsiz ertelenmesi için bir düzenleme yapacak mısınız?” sorusunu yöneltti.

Gaytancıoğlu önergesinde ayrıca “Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kredi alan esnaflarımızdan kaç tanesi kredilerinin ödemesinin ertelenmesi için başvuruda bulunmuştur? Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kredi alan esnaflarımızın ertelenen kredi borcu toplamı nedir? Ve bu borca ertelemeden dolayı ilave edilen faiz miktarı ne kadardır?” sorularının da cevaplanmasını istedi.