Borç yapılandırma 2021: Borç yapılandırma için son gün ne zaman? Borç yapılandırma başvuru tarihi ne zaman bitiyor?

17 Ağustos 2021 Salı, 15:58

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren ve ceza borçlarına yönelik borç yapılandırma için son gün yaklaşıyor. Yurttaşlar da "Borç yapılandırması son tarih, borç yapılandırma başvurusu 2021, borç yapılandırma başvurusu nereden yapılır?” gibi soruların cevaplarını arıyor.

BORÇ YAPILANDIRMASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Borç yapılandırma yasası en çok KYK kredi borcu olanları sevindirirken, 2021 borç yapılandırma başvurusu için son gün olarak 31 Ağustos 2021 tarihi belirlendi.

İlk taksit ödemeleri ise eylül sonuna kadar yapılması gerekiyor. Devlete olan borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar 31 Ağustos 2021'e kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

KYK BORÇ YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR?

KYK kredi borcu olanlar Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden ya da e-Devlet üzerinden vergi borcu yapılandırma başvurusu yapılabiliyor. İşte KYK borç yapılandırma için izlenecek adımlar...

1- Öncelikle Gelirler İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesine giriş yapmalısınız.

2- Bu ekranda E-Devlet ile giriş seçeneği bulunmaktadır. Buna tıklayın ve E-Devlet bilgilerinizle giriş yapın. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde talimatlarla ilerleyerek birkaç adımda taksitlendirme işlemine başvuruda bulunabilirsiniz.

3- Bunların hiç birini yapmadan da KYK kredi borcu yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz. Bunun için klasik yolu seçebilirsiniz. Vergi dairelerine giderek KYK borç yapılandırma başvurusu yapabilirsiniz.

BORÇ YAPILANDIRMA 2021 NELERİ KAPSIYOR?

Kanunla yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önceki dönemlere ait borçlar şu şekilde;

1. Yasaya göre, vergi cezaları, SGK prim borçları, gümrük cezaları, öğrenci kredisi borçları yeniden yapılandırılması yapılacak.

2. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan 2021'e kadar olan bazı borçlar yapılandırılabilecek.

3. Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar; büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında bulunuyor.

4. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, Türkiye Barolar Birliği, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği, Türk Diş Hekimleri Birliği ile Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin bazı alacakları da yapılandırılması mümkün.

5. Her bir taşıt için motorlu taşıtlar vergisi, taşıta ilişkin idari para cezaları ile geçiş ücretinin en az yüzde 10'unun ödenmesi şartıyla taksit ödeme süresince fenni muayene izni olacak.

6. Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında yurt dışında öğrenim görenlerin borçlarının da yeniden yapılandırılabilecek.