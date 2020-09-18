Esnafın sorunları raporlaştırılacak

18 Eylül 2020 Cuma, 05:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla, CHP milletvekillerince ülke genelinde saha çalışmaları yapılıp, esnafın yaşadığı sorunlar tespit edilecek.

CHP Grup Başkanlığı’ndan bütün milletvekillerine gönderilen yazıda, koronavirüs salgını nedeniyle üniversite ve okulların açılmaması ya da geç açılıyor olmasından kaynaklı olarak tüm ülkede esnafın söz konusu durumdan nasıl etkilendiğinin saha çalışmasıyla tespit edilmesi talep edildi.

Milletvekillerinin tespitlerini raporlaştırarak 24 Eylül tarihine kadar teslim edeceği öğrenildi.