Esnafın yüzde 74’ü kaygılı

14 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Perakende analitiği kurumu REM People, “REM-TT Barometre: Türkiye Geleneksel Kanal Esnafının Nabzı” araştırmasının Mayıs 2020 sonuçlarını açıklandı.

- Bakkal, büfe, küçük market ve şarküteri gibi yerleri kapsayan araştırmaya göre salgın döneminde tüketiciler küçük esnafa yöneldi. Bunu ifade eden ve ocak ayında 17.5 puan olan “Esnaf Ticaret Endeksi”, nisan 35.8 puana çıktıktan sonrası normalleşme adımlarıyla mayısta 29.4 puana indi.

- Salgınla ilgili değerlendirme yapan esnafın yüzde 40’ının “kesinlikle endişeli”, yüzde 34’ünün ise “endişeli” olduğu görüldü.

‘KREDİ KARTI’ YAYGIN

- Esnafın yüzde 22’si salgının etkilerinin “1-3 ay”, yüzde 24’ü “3-6 ay”, yüzde 21’i “6-12 ay” yüzde 24’ü “12 aydan fazla” süreceğini ifade etti.

- Yine araştırmaya göre, esnaf işletmelerinde kredi kartı kullanımı yüzde 82’ye ulaştı. Veresiye ile alışveriş ise genel olarak noktaların yüzde 29’unda yapılıyor.

Veresiye ile alışverişlerin ciro içindeki payı ise yüzde 6. Nakit ödeme ile yapılan alışverişlerin cirodaki payı da yüzde 62’ye ulaşıyor. Öte yandan kredi borcu olan esnaf oranı yüzde 66’ye yükseldi. Bu oran ocak ayında yüzde 54’tü.