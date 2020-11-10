Esnek çalışma düzenlemesinde yeni gelişme: Tartışmalı iki madde geri çekiliyor

Esnek çalışma düzenlemesinde tartışma yaratan 2 madde geri çekiliyor.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2020 Salı, 13:02
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25 yaş altı ve 50 yaş üstündekiler için şart aranmaksızın belirli süreli iş sözleşmelerin iki yıla kadar koşulsuz olarak yapılması öngörüyordu. Sendikalar; çalışanların kıdem ve ihbar tazminatıyla işe iade davası hükümlerinden yaralanmadığı için buna şiddetle karşı çıkıyordu. 

TÜRK-İŞ Başkanı Ergun Atalay, bugün Mecliste AKP kurmaylarıyla bir araya geliyor. Genel Kurul’da öğleden sonra görüşmelerine devam edilecek istihdam paketinde tartışmalı 3 maddenin çıkarılıp çıkarılmayacağı bugün netlik kazanacak.

25 yaş altı ve 50 yaş üstündekiler için şart aranmaksızın belirli süreli iş sözleşmelerin iki yıla kadar koşulsuz olarak yapılması öngörüyordu. 

Sendikalar; çalışanların kıdem ve ihbar tazminatıyla işe iade davası hükümlerinden yaralanmadığı için buna şiddetle karşı çıkıyordu. 


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