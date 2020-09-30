Esra K. sığınma evine yerleştirildi
Ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programda 4 aylık bebeğinin babası komşusu çıkınca sevinmesiyle bir anda Türkiye'nin gündemine gelen Esra K., İstanbul'dan döndüğü memleketi Aydın Nazilli'ye gelişinde polis merkezine götürüldü. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Esra K., kadın sığınma evine yerleştirildi.
Ulusal bir televizyon kanalında katıldığı programda 4 aylık bebeğinin babası komşusu çıkan Esra K., bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. 4 aylık bebeğinin DNA testi sonucunda, kendisinden 28 yaş büyük komşusundan dünyaya getirdiğinin ortaya çıkmasının ardından sevinen Esra K., tepki çekti.
POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ
Canlı yayındaki itirafını suç duyurusu olarak kabul eden Kuyucak Emniyet Amirliği yetkilileri, Esra K. hakkında resen soruşturma açtı. Soruşturma evrakı, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Esra K., İstanbul'dan döndüğü memleketi Aydın Nazilli'de otobüsten iner inmez polis merkezine götürüldü. Esra K. hakkında açılan 5237 sayılı TCK'nın 231. maddesi gereğince, 'çocuğun soy bağını değiştirme' suçu kapsamında ifade verdiği öğrenildi.
SIĞINMA EVİNE YERLEŞTİRİLDİ
Karakolda ifadesi alınan Esra K. sonrasında serbest bırakılarak kadın sığınma evine yerleştirildi. Esra K.'nin şu an yanında olan bebeğinin ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınacağı öğrenildi.
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