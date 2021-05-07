Eşref Hamamcıoğlu: “Keşke bu kararı almadan önce istişare etselerdi”

07 Mayıs 2021 Cuma, 15:07

Eşref Hamamcıoğlu iptal edilen başkanlık seçimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Hamamcıoğlu, iptal kararının İçişleri Bakanlığı ya da valilik kararıyla alınması gerektiğini belirterek şunları söyledi, “Her ne kadar seçimin organizasyonu divan kurulunun göreviyse de fiziksel olarak organizasyon kulüp yönetimindedir. O bakımdan kimse birbirinin işine karışmıyor aslında. Sadece divan fikir veriyor böyle olmalı diye. Gönül isterdi ki yönetim kurulu bu kararı almadan önce başkan adaylarıyla ve divan kurulu üyeleriyle tartışsın ve en doğru kararı versin. Ama maalesef böyle olmadı. Şimdi diyorlar divan en yüksek istişare organıdır diye. Keşke bu kararı almadan istişare etselerdi çok daha cazip olurdu diye düşünüyorum.

“SEÇİM TARİHİ İLAN EDİLİRKEN AYNI ŞARTLAR VARDI”

Seçimin 29 Mayıs’ta yapılıp yapılamayacağı ile ilgili ise Eşref Hamamcıoğlu, “Burada iki tane gerçek var. Biri pandemi gerçeği. 29 Mayıs’ta bu seçimler yapılırsa riskli olacağı bir gerçek. Seçime katılanlar ve görev yapacaklar anlamında. Katılım düşük olabilir. Madem niyet okuyabiliyor yönetim kurulu, bu seçim tarihi alınırken de aynı şartlar vardı. Bu seçimin iptalini yönetim kurulunun keyfi kararına dayandırmaktan ziyade İçişleri Bakanlığı ya da valilikten gelen bir karara göre alınmalıydı. Keyfi bir karardır bu. Böyle değil deseler de böyle algılanmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin istifa ederek gösterdiği tepki de bunun en güzel göstergesidir" ifadelerini kullandı.

“MESAJIN ŞEFFAF OLARAK VERİLMEMESİ SIKINTI YARATIYOR”

Eşref Hamamcıoğlu ayrıca şunları söyledi, “Bugün bundan en çok şikayet eden sayın Abdürrahim Albayrak, haziranda bu seçimi yapacağım diyor ama seçimin iptali için imzası olanlardan birisi de o. Dolayısıyla çok büyük bir çelişki var. Camiaya mesajı şeffaf olarak verilmemesi sıkıntı yaratmaktadır. Seçim Galatasaray Lisesi’nde yapılabilir. Tüzük Tevfik Fikret Salonu’nda yapılır diyorsa da bu kadar risk alıp insanları doldurmanın manası yok. Haziranda pandemi bitmeyecek. Camiada konsensus sağlanırsa statta da yapılabilir ancak buna itiraz edeceklere itiraz hakkı tanınır.”