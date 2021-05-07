Galatasaray'dan seçim açıklaması

07 Mayıs 2021 Cuma, 13:38

Galatasaray Spor Kulübü sosyal medya hesabından Divan Kurulu'nun 06.05.2021 tarihli açıklaması hakkında bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray yönetimi, Divan Kurulu'nun seçime ilişkin değerlendirmesine yanıt verdiği açıklamada "Divan Kurulu'nun Yönetim Kurulu tarafından alınmış olan bir kararı yok sayması ve/veya yönetim kurulu tarafından alınan bir kararın hilafına hareket edeceğini açıklaması tüzüğümüzün amir hükümlerine aleni aykırılık teşkil etmektedir" dedi.

Açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı’nın, Yönetim Kurulumuz tarafından alınmış olan 05.05.2021 tarihli karara uygun olarak hareket etmesi ve tüzüğümüzün 61. Maddesinde kendilerine atfedilen seçim sürecini yürütme görevini, idari otoriteler tarafından 17 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak olan idari tedbirlere göre Yönetim Kurulumuz tarafından belirlenecek olan yeni seçim tarihlerine göre yerine getirmesi gerektiğini saygıyla arz ederiz." şeklinde belirtildi.

Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:



