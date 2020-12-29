Ethem Sancak TOGG yönetim kurulundan ayrıldı

29 Aralık 2020 Salı, 15:39

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, TOGG Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.

Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu Sanayi ve Ticaret AŞ'nin (TOGG) 2019 yılına ait genel kurul toplantısında Sancak'ın istifası sonrasında yerine seçilen BMC İcra Kurulu Başkanı Bülent Denkdemir'in selefinin süresini tamamlaması için yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

TOGG'un internet sitesinde de Ethem Sancak'ın yerine Bülent Denkdemir'in girdiği görüldü.

Halihazırda şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarciklıoğlu yürütüyor. Tuncay Özilhan ve Taha Yasin Öztürk Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinde bulunurken, kurulda Kamilhan Süleyman Yazıcı, Bülent Denkdemir, İnan Kıraç, Okan Baş, İzzet Serhat Demir, Osman Yılmaz, Ahmet Nazif Zorlu ve Bekir Cem Köksal üye olarak yer alıyor.

Kaynak: bloomberght