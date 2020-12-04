Ethem Sancak'ın yeğenine İstanbul'da arazi tahsisi!

04 Aralık 2020 Cuma, 09:01

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadeler kullanıldı: "İstanbul ili, Silivri ilçesinde bulunan ve ekli haritada sınırları gösterilen alan, Maxicells İlaç Sanayi Anonim Şirketine münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmiştir. Söz konusu yatırımcı tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına yatırılacak tutar, sabit yatırım tutarının binde biri olarak belirlenmiştir. "

3 YIL HİÇBİR ŞEY YAPILMADI

Murat Sancak 2017 yılında; SGK, Sağlık Bakanlığı ve Kızılay’la ‘plazmadan yerli ilaç üretme tesisi kurmak’ için protokol imzalamıştı. Sancak'a ait, 10 Milyon TL sermayesi olan Maxicells şirketi tarafından hazırlatılan proje tanıtım dosyasında Silivri’deki araziye inşa edilecek fabrikanın maliyetinin 4.7 milyar TL’yi bulacağı ifade edilmişti.

Söz konusu ihale kapsamında Türkiye'de beş kan toplama merkezi kurulması gerekirken üç yıllık süre zarfında ne bir tek toplama merkezi için çakılmamıştı. Aynı firmanın; Avrupa'dan Türkiye'ye bir yıldan az kullanım ömrü olan kan ürünü sokulmasının yasak olmasına karşın; proje kapsamında kullanım ömrü üç ay olan ürünleri ithal ettiği ortaya çıkmıştı.

Şirket 21 Ekim 2020 tarihinde ‘plazma ürünleri elde edilmesi projesi’ kapsamında ‘kan fransinasyonları, bağışıklık sağlayan ürünler ve ilaç üretim tesisi’ için ÇED süreci başlattığını açıklamıştı.



