ETİ Maden İşletmeleri'ndeki bazı maaşlar soruldu: 100 bin TL’yi aşan maaşlar sır oldu!

07 Ağustos 2020 Cuma, 09:35

Salgın nedeniyle halkı bin TL'nin biraz üzerindeki tutarlarla yaşamaya mahkum eden AKP, kamuya bağlı işletmelerin yurt dışındaki genel müdürlerine ödediği maaşları ise gizliyor.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberi şöyle: CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve TBMM Başkanlığı aracılığıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na ETİ Maden İşletmeleri'ndeki bazı maaşları sordu. Yavuzyılmaz, Kamu İktisadi Teşebbüsleri arasında yer alan Eti Maden'in yurt dışı şirketlerinde görevli genel müdürlerin maaşları ile ilgili bilgi istedi.

Yavuzyılmaz'a ilk yanıt, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından verildi. Yazılı soru önergesini yanıtlayan Dönmez, yurt dışı şirketlerde çalışan genel müdürlerin maaşını açıklamak yerine, "ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı yurt dışındaki şirketler, bulundukları ülke mevzuatına göre kurulmuş olup şirketlerin genel müdür maaş ve sosyal hakları, faaliyette bulunulan ülkenin şartları dikkate alınarak bu şirketlerin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir" dedi.

Yavuzyılmaz'a daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Strateji ve Geliştirme Başkanlığı tarafından da bir yanıt gönderildi. CİMER aracılığıyla "ek süre alınarak" verilen yanıtta da Bakan Dönmez'in ifadelerinin aynısı yer aldı.

2017 YILINDA 13 BİN 500 AVRO MAAŞ ALIYORDU

ETİ Maden'in yurt dışındaki genel müdürlerine ilişkin son tespit, Sayıştay'ın 2017 Yılı Raporu'nda yer aldı. Rapora göre, yurt dışındaki sadece bir şirketin genel müdürü, 2017 yılında 13 bin 500 Avro maaş alıyordu. Bu tutar, sonraki iki yılın Sayıştay Raporları'na yazılmadı. Genel Müdürlerin üç yıldır aynı maaşı almaları durumunda bile güncel kurdan aylık kazançları 111 bin TL'yi buluyor.