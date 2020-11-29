Etiyopya’da ordu isyancıların başkentini ele geçirdi

29 Kasım 2020 Pazar, 11:24

2018 yılına kadar ülkede siyasetinde aktif bir pozisyonda olan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) ile federal ordu arasında ülkenin kuzeyindeki Tigray eyaletinde başlayan çatışma haftalarca devam ederken bugün Addis Ababa hükümeti bir açıklama yaptı. Bugün yapılan açıklamada Etiyopya ordusunun, TPLC güçlerinin elinde bulunan ve Tigray eyaletinin başkenti olan Mekele şehrini ele geçirdiği belirtildi.

BAŞBAKAN: SAVAŞ BİTTİ

Başbakan Ahmed, Tigray bölgesindeki operasyonun tamamen sona erdiğini söylerken, “Tigray bölgesindeki askeri operasyonu tamamladığımızı ve bitirdiğimizi memnuniyetle söylemek isterim” dedi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Tigray Halk Kurtuluş Cephesi de konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamayı TPLF’den Debretsion Gebremichael yaptı. Yapılan açıklamada, “Onların caniliği bizim bu işgalcilerle mücadelemize güç katıyor. Savaşmaya devam edeceğiz, bu kendi kendimizi yönetme hakkımızı savunmaktır” dedi.

UNCHR: 43 BİN İNSAN ÜLKEDEN KAÇTI

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamada, yaşanan şiddet olayları nedeniyle en az 43 bin Etiyopyalının komşu ülke Sudan'a kaçtığı ifade edildi.

UNHCR Sözcüsü Babar Beloch, “Kasım ayı başından bu yana Etiyopya’nın kuzey Tigray bölgesinde yaşanan çatışmalar nedeniyle 43 binden fazla mülteci güvende olabilmek için Sudan’a geçti” dedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Filippo Grandi, Sudan’ın başkenti Hartum'u ziyaret edeceğini duyurdu. Grandi, mültecilerle görüşeceğini ve Sudan'a göçü inceleyeceğini ifade etti.

UNHCR, mülteciler için yardım kampanyası başlatırken, insani yardım kuruluşları da mültecilere için yardım merkezleri kuruyor.

Öte yandan Etiyopya'nın korona virüs nedeniyle seçimleri erteleme kararı almasının ardından Tigray Halk Kurtuluş Cephesi, hükümetin gayrimeşru olduğunu açıklamıştı. 4 Kasım’da Etiyopya ordusunun Mekelle’deki karargahına saldırı düzenleyen TPLF'ye yönelik operasyon başlatılmıştı.