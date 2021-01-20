'Etkileri anlaşılana kadar 5G'ye geçiş durdurulmalı'

20 Ocak 2021 Çarşamba, 09:43

Edinburgh Üniversitesi, Usher Enstitüsü'nden Profesör John William Frank, halkın maruziyetini sınırlandırmak için, güvenlik standartları gözden geçirilirken daha fazla verici kulesi inşa edilmemesi gerektiğini öne sürdü.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Journal of Epidemiology & Community Health dergisinde yayımlanan bir görüş yazısında Profesör Frank, 5G kulelerinin yaydığı radyo frekansı elektromanyetik alanların (RF-EMF) "sağlığa zararlı olduğundan şüphelenilen etkilerle" ilişkilendirilebileceğini söyledi. Ancak bazı komplo teorisyenlerinin iddiasının aksine 5G'yi Covid-19'un yayılımına bağlayan bilimsel kanıt bulunmadığını da vurguladı.

Profesör Frank, "Uluslararası alanda giderek artan sayıda mühendis, bilim insanı ve doktor RF-EMF'lere dair güvenlik standartlarının artırılması, daha çok sayıda ve daha iyi araştırmaların yapılması, güvenlik açısından daha net kanıtlar toplanıncaya dek kamu maruziyetinin artmasından kaçınılması için hükümetlere çağrıda bulunuyor" diye yazdı.

Bu iletim biçimlerinin her birinin, kısmen farklı biyolojik etkilere neden olması kuvvetle muhtemel. Bu da söz konusu etkilere dair sağlıklı, kapsamlı ve güncel araştırmalar yapılmasını neredeyse imkansız kılıyor.

5G kapsama alanlarının sunulması kullanıcılara, indirme hızını radikal biçimde artırma ve başka kullanıcılarla ultra HD kalitede, duraklama olmadan görüntülü sohbet olanağı sunuyor. Ne var ki bu hizmeti şu anda sadece ileri teknolojili bir avuç cihaz, sınırlı sayıdaki alanda sunuyor.

5G'nin piyasaya sürülmesine sosyal medya platformlarında online yayılan yanlış bilgilerle beslenen ve 5G'yi koronavirüs pandemisiyle ilişkilendiren asılsız komplo teorileri eşlik ediyor.

Teknolojinin sözde tehlikelerine dair sahte haberler paylaşan Facebook grupları 2020'de on binlerce kullanıcıya ulaşarak sosyal ağı bu tarz içeriklere dair sıkı önlemler almaya sevk etti.

Profesör Frank makalesinde bu komplo teorilerini reddetti ve şöyle yazdı:

İnternette bilgili yorumcuların bu teoriyi çürüten bildirimleri mevcut ve saygın bilim insanı veya yayın kuruluşlarından hiçbiri bu teoriyi desteklemiyor... 5G ve ilgili EMF'lerin pandemide payı olduğu teorisi asılsızdır.

Profesör Frank diğer olası yan etkilerin de daha yakından incelenmesi gerektiğini ekledi ve "maruziyetin yeterli bilimsel araştırma yapılıncaya kadar ertelenmesi" çağrısında bulundu.

Son yıllarda cep telefonları ve baz istasyonlarından yayılan elektromanyetik radyasyonla ilişkili olası riskleri anlamak için çok sayıda çalışma yapıldı. Fakat henüz herhangi bir olumsuz etki tespit edilmedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün Uluslararası Elektromanyetik Alanlar Projesi'ne göre elektromanyetik alanların, henüz olumsuz sağlık sonuçlarına yol açtığına dair somut bir kanıt bulunmuyor.