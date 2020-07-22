Etlik ve Gölbaşı’ndaki yapılaşma iptal

22 Temmuz 2020 Çarşamba, 02:00

Ankara 9. İdare Mahkemesi ise yine Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin açtığı dava sonucu, Ankara ili, Gölbaşı ilçesi, Hallaçlı, Velihimmetli ve Çayırlı mahalleleri ile Etimesgut ilçesi Fevziye Mahallesi’ni kapsayan ve tarım alanlarında yapılaşmaya yol açacak “Yavuz Sultan Selim Toplu Konut Alanı” teklifinin onayına ilişkin Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kararını iptal etti.

Etlik kararını değerlendiren Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Söz konusu plan değişikliklerini yoğunluk artırıcı, sosyal altyapı dengesini bozucu nitelik taşıdığı, planlama alanının zaten yoğun bir trafik yükü olan Etlik Caddesi üzerinde olduğu, yapılan planlamada trafik yükü, otopark ihtiyacı, altyapı ihtiyacının gözetilmediği, kamu yararı ve şehircilik ilkelerine planlama ilkelerine aykırı olduğu gerekçeleriyle yargıya taşımıştık. Bilirkişiler, imar planı değişikliğinin, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve bölge ihtiyaçlarına uygun olmadığı yönünde görüş bildirmişler ve raporda, jeolojik ve jeoteknik etüd raporunun olmadığı da vurgulamışlardı. Ankara 18. İdare Mahkemesi, bilimi ve tekniği gözeterek kamu yararına aykırı planları iptal etmiştir” dedi. l ANKARA/Cumhuriyet