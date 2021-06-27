EURO 2020 | İtalya, Avusturya'yı uzatmada 2-1 mağlup etti

27 Haziran 2021 Pazar, 00:32

EURO 2020’de grubunu lider tamamlayan İtalya ve C Grubu’nu ikinci sırada bitiren Avusturya, İngiltere’deki Wembley Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Her iki takımda maça kontrollü bir oyunla başlarken İtalya, Insigne ve Immobile ile gole yaklaştı. Arnautovic’le gol arayan Avusturya, savunmada hata yapmazken İtalya, maçın ilk dakikalarında yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Özellikle ikinci bölgede İtalya hücumlarını iyi karşılayan Avusturya, maçın ilk 10 dakikasında savunmada bıraktığı boşlukları ilk yarının kalan bölümünde rakibine vermedi.

Maçın 32. dakikasında Immobile’nin ceza saha dışından çektiği şutta İtalya gole yaklaştı. Tecrübeli oyuncunun ceza sahasına yayına yakın bir bölgeden çektiği şut üst direğe çarparak dışarıya çıktı.

Kalan bölümde iki takımda yakaladığı pozisyonları değerlendiremezken ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

İKİNCİ YARI HIZLI BAŞLADI

İlk yarının ilk 10 dakikasında olduğu gibi iki takım da ikinci yarıya hızlı başladı. 56. dakikada Insigne’nin sol kanattan içeriye çevirdiği topu uzaklaştıran Alaba, önemli bir pozisyonu önledi.

64. dakikada Marko Arnautovic, David Alaba’nın ceza sahasına indirdiği topu kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. Yapılan VAR incelemesinin ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

KISA SÜRELİ GERGİNLİK

Karşılaşmanın son iki dakikasına girilirken Avusturya, Baumgartner’in sakatlığı sebebiyle yerde kaldığı pozisyonda İtalya’dan topu dışarıya atmasını istedi. İtalya, oyuna devam ederken Avusturya’nın yaptığı sert faul sonrasında iki takım arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Normal süreye eklenen uzatma dakikalarının son bölümünde İtalya, Insigne’nin kullandığı serbest vuruştan yararlanamadı ve 90 dakika golsüz eşitlikle sonuçlandı.

UZATMA GOLLE BAŞLADI

Maçın uzatma dakikalarına da baskıyla başlayan İtalya, aradığı golü 95. dakikada buldu. Sol kanada gönderilen uzun topu iyi kontrol eden Chiesa, sol çaprazdan düzgün bir vuruşla Avusturya kalecisi Daniel Bachmann’ı mağlup etti ve skoru 1-0’a getirdi.

Bulduğu golden sonra ataklarını sürdüren İtalya, 103. dakikada Insigne’nin kullandığı serbest vuruşta gole yaklaştı. Ceza sahasına çok yakın bir mesafeden kullanılan serbest vuruşta Avusturya kalecisi Bachmannn gole izin vermedi. Sonrasında kullanılan köşe vuruşunu uzaklaştırmayı başaran Avusturya, atağın devamında Pessina’nın golüne engel olamadı. İlk uzatma İtalya’nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

FARK BİRE İNDİ

Son uzatma bölümüne 2-0 üstünlükle giren İtalya, Avusturya’nın bıraktığı boşluklardan çok sayıda pozisyon yakaladı. 114. dakikada ön direğe kullanılan köşe vuruşunda Sasa Kalajdzic farkı bire indiren golü attı. Kalan bölümünde eşitlik golünü arayan Avusturya, İtalya savunmasını geçemedi maç 2-1 İtalya'nın üstünlüğüyle sonuçlandı.

İtalya çeyrek finalde Belçika-Portekiz maçının galibiyle karşılaşacak.