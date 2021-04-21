EURO 2020: 2021'deki Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlıyor, gruplar nasıl, Türkiye'nin rakipleri kimler?

21 Nisan 2021 Çarşamba, 11:30

Avrupa Futbol Şampiyonası kupası ve EURO 2020 logosu

Avrupa Futbol Şampiyonası için geri sayım başladı. Her ne kadar resmi kısaltması EURO 2020 olsa da 2021'de yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.

EURO 2020, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenmişti.

Şampiyona, 2020 yılının 60'ncı yıldönümü olması nedeniyle özel bir formatta yapılacak.

Türkiye'de bu turnuvaya katılmaya hak kazanan takımlar arasında yer aldı. A Grubu'nda yer alan A Milli Takım, turnuvanın açılış maçında İtalya ile karşılaşacak.

Turnuva hakkında merak edilenleri derledik:

Gruplarda hangi takımlar var?

Kasım ayı sonunda yapılan kura çekimi sonucunda, Türkiye, finallerde A Grubu'nda yer alacak.

Türkiye'nin grubunda İtalya, Galler ve İsviçre bulunuyor.

A Grubu'nda takımlar maçlarını İtalya'nın Roma ve Azerbaycan'ın Bakü kentlerinde oynayacak.

Çekilen kura sonucunda gruplar şöyle oluştu:

EURO 2020'nin diğer turnuvalardan farkı ne?

EURO 2020, ilk Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 60'ıncı yılı vesilesiyle özel bir formatta oynanacak.

Turnuvada 24 takım yer alıyor ve maçlar 12 farklı kentte oynanacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tarihinde daha önce sadece iki kez, 2000 ve 2008'de turnuva iki ülkede organize edilmişti.

EURO 2000 Hollanda ve Belçika'da, EURO 2008 Avusturya ve İsviçre'de düzenlenmişti.

EURO 2020 maçlarının oynanacağı kentler

TÜRKİYE'NİN MAÇLARI NE ZAMAN VE NEREDE?

Türkiye, turnuvanın açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.

Maç, 11 Haziran Cuma TSİ 22.00'de başlayacak. Gruptaki diğer maç ise Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler ile İsviçre arasında 12 Haziran Cumartesi günü TSİ 16.00'da oynanacak.

Gruptaki diğer maçlar şöyle:

EURO 2020'DE MAÇLAR HANGİ ÜLKELERDE VE KENTLERDE OYNANACAK?

Turnuvada altı grupta maçların oynanacağı kentler şunlar:

A Grubu: Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan)

B Grubu: Saint-Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka)

C Grubu: Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya)

D Grubu: Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya)

E Grubu: Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda)

F Grubu: Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan)

Açılış maçı, 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Son 16 turu maçlarının oynanacağı kentler Londra, Amsterdam, Bilbao, Budapeşte, Kopengag, Bükreş, Glasgow ve Dublin

Çeyrek final maçlarının oynanacağı kentler ise Saint-Petersburg, Münih, Bakü ve Roma.

7 ve 8 Temmuz'daki yarı final karşılaşmları ile 12 Temmuz'daki final maçı ise Londra'da Wembley Stadyumu'nda oynanacak.

A Milli Takım, İzlanda maçı sonrası EURO 2020 finallerine katılma hakkı elde etmesini kutluyor

Türkiye elemeleri nasıl geçti?

Türkiye, elemelerde son Dünya Şampiyonu Fransa, İzlanda, Arnavutluk, Andorra ve Moldova ile birlikte H Grubu'nda yer aldı.

Türkiye, grubu, yedi galibayet, iki beraberlik ve bir mağlubiyetle 23 puan alarak Fransa'nın ardından ikinci sırada tamamladı ve EURO 2020 finallerinde yer almaya hak kazandı.

A Milli Takım daha önce 1996, 2000, 2008 ve 2016'da Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma başarısı göstermişti.