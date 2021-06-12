EURO 2020 B GRUBU | Belçika, şampiyonluk istiyor

12 Haziran 2021 Cumartesi, 10:09

Euro 2020'nin açılış maçının ardından bugün, B Grubu'ndaki takımlar sahne alacak.

YA ŞİMDİ YA HİÇ – BELÇİKA

Son yıllarda olağanüstü jenarasyonu ile katıldığı her turnuvanın favorilerinden biri kuşkusuz Belçika. 90’larda fırtına gibi esen o takım 2000’lerde kaybolunca onlarda tıpkı Almanlar gibi altyapı harekatına giriştiler. Ardından De Bruyneli, Lukakulu, Hazardlı, Courtoisli, Mertensli şahane bir kadro ortaya çıktı.

2014 Dünya Kupası’nda ulaşılan çeyrek final her ne kadar o günlerde gelecekteki başarıların ayak izleri olarak yorumlansa da öyle olmadı. 2016 Fransa’da Galler’e sürpriz şekilde elenen Belçika 2018’de de şampiyon Fransa’nın öldürücü darbesinden kurtulamamıştı.

Kuşkusuz yıldızlarla donatılmış Belçika kadrosu bu yılın da en büyük favorilerinden biri. Ancak bu harika kadro bu turnuvada da final göremezse potansiyellerinin altında kalmış yıldızlar topluluğu olarak anılmaktan öteye gidemeyecekler.

İTALYA TAMAM SIRADA AVRUPA

Dile kolay 9 sene üst üste şampiyon olmuş Juventus’un elinden şampiyonluğu almak… Inter’in bu seneki başarısında İtalyan hoca Conte kadar Romelu Lukaku’nun da payı var kuşkusuz. Belçikalı yıldız bu sezon takımıyla çıktığı 44 maçta 30 gol atıp 10 asist üretti. Gol ve asistinin yanı sıra salt bir forvetten oyunun her alanına dokunan bir yıldıza dönüşen Lukaku Manchester United’te tartışılan performansını unutturmuşa benziyor. Lukaku, bu büyük turnuvada da rüştünü ispatlarsa kuşkusuz sezonun forveti rozetini göğsüne rahatlıkla takacaktır.

BÜYÜK OYUNCU OLMAK İÇİN BÜYÜK KUPA GEREKİR!

Manchester City’e adım attığı günden itibaren kendi pozisyonunun tanımını değiştiren Kevin De Bruyne’nin performansı herkesin dilinde. Belçikalı oyun kurucunun oyun kurulurken üstlendiği rol City ve Belçika adına çok kıymetli. Ancak De Bruyne kendisini büyük ustaların yanına yazdırmak istiyorsa kupa koleksiyonuna yerel liglerden fazlasını eklemek zorunda. Şampiyonlar Ligi kupasını Chelsea’ye dramatik bir şekilde kaptıran De Bruyne bu organizasyondan da kupasız ayrılırsa üstünde dönecek tartışmaları tasavvur etmek güç değil. Savunmasında ve hücumunda kaliteli isimler barındıran Belçika, bu turnuvadan da boyunu bükük ayrılırsa gelecek turnuvalara gelişen bir takımdan ziyade vadesi dolan, inişe geçen bir takım olarak katılacak.

FIFA DÜNYA SIRALAMASI: 1

TEKNİK DİREKTÖR: Roberto Martinez

ÖNE ÇIKAN FUTBOLCULAR: Hazard, De Bruyne, Lukaku, Mertens, Courtouis

SESSİZ VE DERİNDEN - RUSYA

SSCB’nin kazandığı EURO 1960’dan sonra yakaladıkları ivmeden uzak olsa da Rusya Milli Takımı’nın yükselişi hiç de hafife alınacak tarzda değil. Ruslar’ın EURO 1960 gibi mazide kalmış bir zafer harici büyük bir başarısı olmasa da turnuvalarda sürekli bulunmaları ve yaptıkları çıkış sürpriz olarak nitelendirilemeyecek kadar istikrarlı.

EURO 2008’de kazanılan üçüncülük, 2018 Dünya Kupası’nda oynanan çeyrek final yetenek konusunda pek de zengin olmayan Rusya kadrosunun kollektif oyun oynama becerisini bizlere gösterdi. Grubun ağır favorisi Belçika ile evinde oynama avantajını cebinde bulunduran Ruslar 2018 Dünya Kupası’nda evlerinde oynadıkları Arabistan ve Mısır maçlarını kazanarak gruptan çıkmıştı.

YİNE Mİ BELÇİKA?

EURO 2020 elemelerinde Belçika ile aynı grupta bulunan Rusya, turnuvada da Belçika’dan kurtulamadı. Belçika’nın yanı sıra İskoçya, Güney Kıbrıs, Kazakistan ve San Marino ile yarışan Ruslar çıktıkları 10 maçta 8 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak grubu ikinci sırada tamamladı. Rusya ile Belçika eleme grubunda iki kere karşı karşıya geldi Belçika bu iki maçı 3-1 ve 4-1’lik skorlarla kazanmayı bildi.

FIFA DÜNYA SIRALAMASI: 39.

TEKNİK DİREKTÖR: STANISLAV CHERCHESOV

ÖNE ÇIKAN FUTBOLCULAR: ARTEM DYZUBA, ALEXANDR GOLOVIN, MARİO FERNANDES

SÜRPRİZLERİN TAKIMI: DANİMARKA

Eğer geçmişten bugüne bir futbol hikayesi anlatılacaksa 92 Danimarka’nın hikayesi o hikayenin olmazsa olmaz bir parçasını oluşturur. Tatilden son anda turnuvaya çağrılan bir takımın- hem de nispeten güçsüz bir takımın- şampiyon olması!

EURO 92’deki peri masalının ardından Danimarka’da işler istenildiği gibi gitmedi. Genelde gruplardan sonraki aşamayı göremeyen Danimarka, yalnızca 2004’de çeyrek finale ulaşabildi. Geçmiş turnuvalardaki performanslar pek ışık vermese de Danimarkalılar’ın umutlu olması için sebepler var. Takımın EURO 2020’ye gelirken gösterdiği performans hayli umut verici.

Elemelerde İsviçre, İrlanda, Gürcistan ve Cebelitarık ile mücadele eden Danimarka çıktığı 8 maçta 4 galibiyet 4 beraberlik aldı ve mağlubiyet yüzü görmedi.

Orta sahasında hücuma yönelik orta sahalarla dikkat çeken Danimarka bol skorlu maçlar izletmesi muhtemel takımlardan biri. Braıtwaıte, Eriksen, Poulsen ve Wind Danimarka’nın skor yükünü çekecek yıldızlar…

Grubun favorisi Belçika ile aralarında sıklet farkı bulunsa da Danimarka’nın gruba ve turnuvaya renk katacağı açık. Tüm maçlarını Danimarka’nın Kopenhag kentinde oynayacak Danimarka, ev sahipliğini avantaja çevirecektir.

FIFA DÜNYA SIRALAMASI: 10

TEKNİK DİREKTÖR: KASPER HJULMAND

ÖNE ÇIKAN FUTBOLCULAR: HOJBERG, JONAS WIND, CHRISTIAN ERIKSEN, BRAITHWAITE

SİFTAH – FİNLANDİYA

Kuzey Avrupa temsilcisi Finlandiya tarihinde ilk kez uluslararası bir organizasyona katılacak. Yıllardır kapısından döndükleri Avrupa Şampiyonası’na bu sefer katılmaya hak kazanan Finlandiya makus tarihine son verdi. 2017’de FIFA sıralamasında 110.’luğa kadar gerileyen Finler elemelerde İtalya, Yunanistan, Bosna Hersek, Ermenistan ve Lihtenştayn ile mücadele etti. Eleme gruplarında çıktığı 10 maçta 6 galibiyet 4 mağlubiyet alan Finlandiya grubu İtalya’nın ardından 2. sırada tamamlayarak EURO 2020’ye katılmaya hak kazandı.

PUKKİ SIRTLADI

Takımın bu performansında İngiltere Premier Lig’de forma giyen Pukki’nin payını es geçmek haksızlık olur. Pukki golcülüğünün yanı sıra takımın orta sahasına verdiği katkı ile Finlandiya’nın tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’na katılmasına yardımcı oldu.

Takımın direnç gücünü arttıran Markku Kanerva turnuvada takımını bu şekilde ayakta tutabileceğine inanıyor. Yetenekli oyuncu konusunda eli çok güçlü olmayan Kanerva, oyuncularından kompakt bir futbol oynamalarını talep ediyor. 5-3-2 sistemini tercih eden Markku Kanerva savunma prensiplerinden ödün vermiyor.

FIFA DÜNYA SIRALAMASI: 55

TEKNİK DİREKTÖR: MARKKU KANERVA

ÖNE ÇIKAN FUTBOLCULAR: PUKKİ, HRADECKY, JENSEN