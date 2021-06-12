EURO 2020: Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın klasik formasının 99 yıllık hikayesi
Türkiye Klasik kırmızı bantlı formayı, Türkiye Milli Futbol Takımı ilk kez bundan yaklaşık 100 yıl önce giydi.
https://www.youtube.com/watch?v=wF_Q3QDtYqc
Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020), bir yıl gecikmeli olarak başlıyor. Turnuvada parlayabilecek takımlar arasında gösterilen Türkiye, klasik olarak tanımlanan ay yıldızlı forması ile üst turları hedefliyor.
Klasik kırmızı bantlı formayı, Türkiye Milli Futbol Takımı ilk kez yaklaşık 100 yıl önce giydi.
FIFA'nın resmi kayıtlarına göre, Türkiye ay yıldızlı forma ile ilk kez 26 Ekim 1923'te Romanya karşısına çıktı.
"Futbol Tarihimizin Kadim Devreleri Türkiye Futbol Tarihi" ve "Osmanlı Melekleri" isimli kitapların yazarı olan Mehmet Yüce, bu karşılaşmadan önce bantlı formanın ilk kez, 1922 yılında İstanbul'daki İngiliz karmasına karşı oynanan 5 karşılaşmanın sonuncusunda giyildiğini kaydediyor.
Osmanlı Devleti'nin yıkılması sonrası Türkiye Futbol Federasyonu'nun erken dönem oluşumu tarafından seçilen bu kadro, ilk dört karşılaşmada Darüşşafaka kulübünün yeşil siyahlı forması ile sahaya çıkıyor.
İstanbul basını tarafından "milli" olarak tanımlanan bu takımın oyuncularından Refik Osman Top karşılaşmaya ilişkin anılarında, beşinci maça, ilk kez ay yıldız olmadan bantlı forma ile çıkıldığını yazıyor.
BBC Türkçe'ye konuşan Mehmet Yüce, bu formaya, karşı takımdan farklılaşmak için "ihtiyaç nedeniyle" bant takıldığını ve bunun seyirci tarafından benimsendiğini söylüyor.
Klasik olarak tanımlanan bantlı forma, İstanbul'da 1984 yılında oynanan İngiltere maçına kadar tek forma olarak kullanılıyor.
Türkiye A Milli Takımı, EURO 2020'de bu bantlı formaların çağdaş versiyonları ile sahaya çıkacak.
Grafikler: Mesut Ersöz ve Osman Kaytazoğlu
İlgili Haberler
- UEFA, kaleci Uğurcan'ı manşete taşıdı: Ne kurtarış ama!
Video Haberler
- Kendisini ağlatabilene para veriyor
- AKP'li vekil kendisine oy veren köye 'küçük İsrail' dedi
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
En Çok Okunan Haberler
- İkinci el otomotiv piyasası tepetaklak oldu
- Sedat Peker'den 'Erdoğan' iddiası
- Denize girmek yasaklandı!
- Almanya'dan Türkiye ile ilgili son dakika seyahat kararı
- Fitch, Türkiye'ye yönelik dolar beklentisini açıkladı
- Dolar beklentisinde endişelendiren sonuç
- Belediye başkanına silahlı saldırı
- Esat Toklu'nun meslekten ihracı için başvuru yapıldı
- Sağlık Bakanlığı açıkladı:Paranox piyasadan toplatılacak
- Aras Bulut İynemli'den açıklama geldi