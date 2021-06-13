EURO 2020 C GRUBU | Yenilenen Hollanda kupayı istiyor

13 Haziran 2021 Pazar, 12:29

HOLLANDA - ESKİ RUH, YENİ JENERASYON

Hollanda denildiğinde akla gelen ilk şeylerden biri, Marco van Basten'in 1988 Avrupa Şampiyonası'nda Sovyetler Birliği'ne turuncu formasıyla attığı unutulmaz goldür. O turnuvada şampiyonluğa ulaşan ve Avrupa futboluna Patrick Kluivert, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp, Rafael van der Vaart ve Arjen Robben gibi unutulmaz isimleri kazandıran Hollanda, ev sahibi ülkelerden biri olduğu EURO 2020'de C grubunun favorisi olarak sahaya çıkacak.

Avrupa Futbol Şampiyonası'na 10. kez katılan ve EURO 2016'da boy gösterememiş olan "Portakallar", FIFA sıralamasında 16. sırada yer alıyor. Hollanda'da Şubat 2018'de takımın başına geçen ve takımın şu anki omurgasını oluşturan Ronald Koeman, geçtiğimiz sene Barcelona'nın başına geçti. 27.4 yaş ortalamasına sahip olan Hollanda'nın teknik direktörlüğünü, ülkenin unutulmaz eski futbolcularından olan Frank de Boer yapıyor.

EURO 2020 Elemeleri C Grubu'nda sekiz maçta altı galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan Hollanda, Almanya'nın ardından grubu ikinci sırada tamamladı ve Avrupa Şampiyonası biletini cebine koydu. 4-3-3 sistemi ile oynaması beklenen portakallarda Ajax'ın 19 yaşındaki genci Matthijs de Ligt ve Inter'in 29 yaşındaki stoperi Stefan de Vrij savunmada, Barcelona forması giyen 22 yaşındaki Frenkie de Jong ve Ajax'ın 22 yaşındaki oyuncusu Donny van de Beek orta sahada; Olympique Lyon forması giyen 27 yaşındaki Memphis Depay, PSV Eindhoven forması giyen 22 yaşındaki Donyell Malen, Sevilla'dan 30 yaşındaki Luuk de Jong hücum hattında öne çıkan isimler. Liverpool'un 27 yaşındaki yıldız stoperi Virgil van Dijk ve Galatasaray'ın 34 yaşındaki kanat oyuncusu Ryan Babel ise kadroda yer almıyor.

Hollanda'nın 26 kişilik turnuva kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Maarten Stekelenburg (Ajax), Marco Bizot (AZ), Tim Krul (Norwich City).

Defans: Nathan Ake (Manchester City), Matthijs de Ligt (Juventus), Daley Blind (Ajax), Joel Veltman (Brighton), Jurrien Timber (Ajax), Patrick van Aanholt (Crystal Palace), Denzel Dumfries (PSV), Stefan de Vrij (Inter), Owen Wijndal (AZ Alkmaar).

Orta saha: Frenkie de Jong (Barcelona), Ryan Gravenberch (Ajax), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Donny van de Beek (Manchester United), Marten de Roon (Atalanta), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (AZ Alkmaar).

Forvet: Memphis Depay (Olympique Lyon), Luuk de Jong (Sevilla), Wout Weghorst (Wolfsburg), Quincy Promes (Spartak Moskova), Cody Gakpo (PSV), Donyell Malen (PSV), Steven Berghuis (Feyenoord)

UKRAYNA - SHEVCHENKO'NUN GENÇLERİ SAHNEYE ÇIKIYOR

Ev sahibi olduğu EURO 2012 ve Fransa'da düzenlenen EURO 2016'nın ardından Avrupa Şampiyonası'na üçüncü kez katılan Ukrayna, elemelerde B Grubu'nu Portekiz'in üzerinde, birinci sırada tamamlayarak EURO 2020 biletini aldı. Ukrayna, sekiz maçta altı galibiyet ve iki beraberlik alarak 20 puan topladı.

FIFA sıralamasının 24. basamağında yer alan ve 25.7 yaş ortalamasına sahip olan Ukrayna, ülkenin bazı bölümlerinde yaşanan çatışmalara, siyasi ve ekonomik sorunlara rağmen Avrupa Şampiyonası'nda kendini göstermek istiyor. Ukrayna'nın teknik direktörlüğünü ülkenin efsane futbolcularından Andriy Shevchenko yapıyor. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Avrupa futbolunda kendisine yer bulmaya çalışan Ukrayna, 2019'daki U20 Dünya Kupası'nı kazanma başarısını göstermişti.

3-4-3 sistemi ile oynaması beklenen Ukrayna'da savunmada Shakhtar Donetsk forması giyen 25 yaşındaki stoper Mykola Matvienko ve Dinamo Kiev'in 21 yaşındaki sol beki Vitaliy Mykolenko; orta sahada Atalanta'nın 28 yaşındaki oyuncusu Ruslan Malinovskyi, West Ham United'tan 31 yaşındaki sağ kanat Andriy Yarmolenko ve Dinamo Kiev'den 23 yaşındaki sağ kanat Viktor Tsygankov; hücumda ise Gent'in 25 yaşındaki santraforu Roman Yaremchuk öne çıkıyor.

Ukrayna'nın 26 kişilik turnuva kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Georgiy Bushchan (Dynamo Kyiv), Andriy Pyatov (Shakhtar Donetsk), Anatolii Trubin (Shakhtar Donetsk).

Defans: Eduard Sobol (Club Brugge), Illia Zabarnyi (Dynamo Kiev), Serhiy Kryvtsov (Shakhtar Donetsk), Denys Popov (Dynamo Kiev), Oleksandr Tymchyk (Dynamo Kiev), Vitaliy Mykolenko (Dynamo Kiev), Oleksandr Karavaev (Dynamo Kiev), Mykola Matviyenko (Shakhtar Donetsk).

Orta Saha: Serhiy Sydorchuk (Dynamo Kiev), Ruslan Malinovskyi (Atalanta), Mykola Shaparenko (Dynamo Kiev), Marlos (Shakhtar Donetsk), Yevhen Makarenko (Kortrijk), Oleksandr Zinchenko (Manchester City), Viktor Tsygankov (Dynamo Kiev), Taras Stepanenko (Shakhtar Donetsk), Andriy Yarmolenko (West Ham), Oleksandr Zubkov (Ferencváros), Heorhii Sudakov (Shakhtar Donetsk), Roman Bezus (Gent).

Forvet: Roman Yaremchuk (Gent), Artem Besedin (Dynamo Kiev), Artem Dovbyk (Dnipro-1).

AVUSTURYA - ADETA BİR BUNDESLIGA KARMASI

Grubun son üyesi Kuzey Makedonya ile beraber bulunduğu EURO 2020 Elemeleri G Grubu'ndan Polonya'nın ardından ikinci sırada çıkan Avusturya, grupta oynadığı 10 maçta altı galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgiyle 19 puan topladı. Ev sahibi olduğu EURO 2008 ve EURO 2016'nın ardından turnuvaya üçüncü kez katılan Avusturya, FIFA sıralamasında Ukrayna'nın bir basamak üzerinde, 23. sırada. Avusturya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü Alman futbol adamı Franco Foda yapıyor.

27.3 yaş ortalamasına sahip olan Avusturya'da Almanya Bundesliga takımlarında oynayan futbolcuların büyük bir ağırlığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. 4-2-3-1 sistemiyle oynaması beklenen Avusturya'da Bayern Münih forması giyen 28 yaşındaki David Alaba, Eintracht Frankfurt'tan 28 yaşındaki Martin Hinteregger ve 24 yaşındaki Stefan Posch en önemli stoperler.

Borussia Mönchengladbach forması giyen 28 yaşındaki sağ bek Stefan Lainer, savunmadaki bir diğer önemli isim. RB Leipzig'in 27 yaşındaki oyuncusu Marcel Sabitzer, Wolfsburg forması giyen 23 yaşındaki Xaver Schlager ve Hoffenheim'dan 21 yaşındaki Christoph Baumgartner, orta sahada öne çıkan isimler. Avusturya'nın hücum hattında en güvendiği isim ise, Stuttgart'ın 23 yaşındaki forveti Sasa Kaladzic.

Avusturya'nın 26 kişilik turnuva kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Daniel Bachmann (Watford), Pavao Pervan (Wolfsburg), Alexander Schlager (LASK).

Defans: David Alaba (Bayern), Aleksandar Dragovic (Leverkusen), Marco Friedl (Werder Bremen), Martin Hinteregger (Frankfurt), Stefan Lainer (Mönchengladbach), Philipp Lienhart (Freiburg), Stefan Posch (Hoffenheim), Christopher Trimmel (Union Berlin), Andreas Ulmer (Salzburg).

Orta Saha: Julian Baumgartlinger (Leverkusen), Christoph Baumgartner (Hoffenheim), Florian Grillitsch (Hoffenheim), Stefan Ilsanker (Frankfurt), Konrad Laimer (Leipzig), Valentino Lazaro (Internazionale), Marcel Sabitzer (Leipzig), Louis Schaub (Luzern), Xaver Schlager (Wolfsburg), Alessandro Schöpf (Schalke).

Forvet: Marko Arnautovic (Shanghai Port), Michael Gregoritsch (Augsburg), Sasa Kalajdzic (Stuttgart), Karim Onisiwo (Mainz).

KUZEY MAKEDONYA - PANDEV VE ELMAS, MUCİZE ARIYOR

1991 yılında Yugoslavya'dan bağımsızlığını ilan eden, 1993'te dünyada "Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti" adıyla tanınan ve Yunanistan ile yaşadığı sorun sebebiyle 2018 yılında ismine son halini veren Kuzey Makedonya, yeni kurulan mütevazı bir ülke olarak EURO 2020'de ilk Avrupa Şampiyonası deneyimini yaşayacak.

UEFA Uluslar Ligi'nden gelen takımların ilk kez bu yolla katıldığı turnuvaya Play-off D Yolu'nda yarı finalde Kosova'yı 2-1, finalde ise Gürcistan'ı 1-0 mağlup ederek katılan Kuzey Makedonya, son dönemde aldığı flaş galibiyetlerle isminden söz ettiriyor. FIFA sıralamasında 62. sırada yer alan Kuzey Makedonya, Katar 2022 Dünya Kupası Elemeleri J Grubu'nda oynadığı son maçta Almanya'yı deplasmanda Goran Pandev ve Eljif Elmas'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek unutulmaz bir gece yaşadı.

Teknik direktörlüğünü eski futbolcu Igor Angelovski'nin yaptığı ve 3-4-3 sistemi ile oynaması beklenen Kuzey Makedonya, mütevazı bir kadroya sahip. La Liga 2 ekiplerinden Rayo Vallecano'nun kalecisi Stole Dimitrievski'nin file bekçiliğini yaptığı takımın savunması, öncelikle Hırvat ekibi Rijeka'nın 25 yaşındaki stoperi Darko Velkovski, Leeds United'ın 29 yaşındaki sol beki Ezgjan Alioski ve Dinamo Zagreb'in 29 yaşındaki sağ beki Stefan Ristovski'ye emanet. Takımın orta sahadaki en önemli ismi Rabotnicki'den yetişen, Fenerbahçe'de parlayan ve Napoli'nin yolunu tutan 21 yaşındaki genç yetenek Eljif Elmas.

Elmas, ülkesinin A Milli Takımı ile çıktığı 25 maçta fileleri altı kez havalandırdı. Orta sahada dikkat edilmesi gereken bir başka isim ise Levante forması giyen 25 yaşındaki Enis Bardhi. Kuzey Makedonya'nın hücumdaki en önemli silahı ise Yugoslavya dönemini saymazsak ülke tarihinin en önemli futbolcusu olan ve Genoa forması giyen 37 yaşındaki Goran Pandev olacak.

Kuzey Makedonya'nın 26 kişilik turnuva kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano), Damjan Siskovski (Doxa Katokopias), Riste Jankov (Rabotnicki).

Defans: Stefan Ristovski (Dinamo Zagreb), Visar Musliu (MOL Fehervar), Egzon Bejtullai (Shkendija), Kire Ristevski (Ujpest), Darko Velkovski (Rijeka), Gjoko Zajkov (RSC Charleroi), Ezgjan Alioski (Leeds United).

Orta saha: Eljif Elmas (Napoli), Enis Bardhi (Levante), Arijan Ademi (Dinamo Zagreb), Boban Nikolov (Lecce), Stefan Spirovski (AEK Larnaka), Tihomir Kostadinov (Ruzomberok), Daniel Avramovski (Kayserispor), Marjan Radeski (Akademija Pandev), Ferhan Hasani (Partizani), Darko Churlinov (Stuttgart).

Forvet: Goran Pandev (Genoa), Ivan Trickovski (AEK Larnaka), Milan Ristovski (Spartak Trnava), Aleksandar Trajkovski (Mallorca), Krste Velkovski (Sarajevo), Vlatko Stojanovski (Chambly).