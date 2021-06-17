Trabzonspor, Fode Koita ile anlaştı
Trabzonspor, Fode Koita ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak KAP'a gönderilen yazıda, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Bangaly Fode Koita’nın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” denildi.
30 yaşındaki Gineli forvet Koita, en son Kasımpaşa'da forma giydi ve 13 maçta 4 gollük performans gösterdi.
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