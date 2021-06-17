Tahkim Kurulu, Samsunspor'un cezasını onadı
Tahkim Kurulu TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'a verilen 98 bin lira para cezasını onadı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Yılport Samsunspor'a verdiği 98 bin liralık para cezasını oy birliğiyle onama kararı aldı.
Kurul ayrıca futbolcu Alihan Kubalas ile MKE Ankaragücü arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulunun (UÇ) 06.03.2021 tarihli kararına itirazı da inceledi. Tahkim Kurulu, UÇK kararının peşinat ücreti bakımından sözleşmede yer alan kıstelyevm hükmünün uygulanması neticesinde fesih tazminatının (674.133,33 lira artı 339.570 lira maç başı) 1 milyon 13 bin 703 lira olarak düzeltilerek onanmasına yine oy birliğiyle karar verdi.
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