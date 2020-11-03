EURO 2020 tehlikeye mi girdi?

03 Kasım 2020 Salı, 08:47

Koronavirüs salgını sebebiyle 2021 yılına ertelenen ve 12 ülkede yapılması plananan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, EURO 2020'nin halka pozitif enerji vermesi için olduğu gibi devam etmesi konusunda ısrarlı davranış sergiliyor. Bu sebeple Avrupa futbolunun patronu şu ana karar herhangi bir karar almadı ve turnuvanın planlandığı şekilde devam etmesi için gelişmeleri umutla takip ediyor.

HASTALIK SÜRERSE

İngiliz basınında çıkan haberlere göre; UEFA, 12 ülke tarafından düzenlenecek ve finali İngiltere'nin Wembley Stadyumu'nda oynanancak organizasyonu tek bir ülkede düzenlemeyi ciddi bir şekilde düşünüyor.

Haberde favori ülkenin Rusya olduğu vurgulandı. Çünkü Rusya 2018 Dünya Kupası'nı düzenleyerek yakında zamanda böyle bir ev sahipliği deneyimi yaşadı. Ayrıca ülkedeki vaka sayısının Avrupa'nın diğer ülkelerine göre daha düşük seyretmesi Rusya'yı favori yapıyor.

Kaynak: Ajansspor