UEFA, kaleci Uğurcan'ı manşete taşıdı: Ne kurtarış ama!

12 Haziran 2021 Cumartesi, 08:42

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, bugün oynanan İtalya - Türkiye maçı ile resmen başlamış oldu. Maçın ilk yarısında, İtalya tarafından Lorenzo İnsigne'nin kullandığı korner atışında düzgün bir vuruş yapan kaptan Chiellini, Uğurcan Çakır'la karşılaştı. UEFA'nın resmi hesabında da Uğurcan'ın enfes kurtarışına yer verildi.

"Ne kurtarış ama..."

UEFA'dan yapılan Uğurcan Çakır paylaşımında "What a save - Ne kurtarış ama" notu düşüldü. İşte o kurtarış: