UEFA, kaleci Uğurcan'ı manşete taşıdı: Ne kurtarış ama!
UEFA'nın resmi hesabında milli kalecimiz Uğurcan'ın enfes kurtarışına yer verildi.
EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, bugün oynanan İtalya - Türkiye maçı ile resmen başlamış oldu. Maçın ilk yarısında, İtalya tarafından Lorenzo İnsigne'nin kullandığı korner atışında düzgün bir vuruş yapan kaptan Chiellini, Uğurcan Çakır'la karşılaştı. UEFA'nın resmi hesabında da Uğurcan'ın enfes kurtarışına yer verildi.
"Ne kurtarış ama..."
UEFA'dan yapılan Uğurcan Çakır paylaşımında "What a save - Ne kurtarış ama" notu düşüldü. İşte o kurtarış:
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