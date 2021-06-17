EURO 2020| Ukrayna, Kuzey Makedonya'yı 2-1 mağlup etti

17 Haziran 2021 Perşembe, 17:25

İlk maçta Hollanda'ya dramatik bir şekilde 3-2 mağlup olan Ukrayna, turnuvada galibiyetle tanıştı.

Kuzey Makedonya'yı 2-1 mağlup eden Ukrayna'nın gollerini 29. dakikada Yarmolenko, 34. dakikada Yaremchuk ve 83. dakikada kaydetti. Ukrayna 84. dakikada Malinovskyi ile penaltı pozisyonundan yararlanamadı.

Kuzey Makedonya'nın tek golünü 57. dakikada Alioski attı.

Bu sonuçla Kuzey Makedonya 0 puanla C Grubu'nda sonuncu sırada kalırken Ukrayna 3 puan alarak gruptan çıkma şansını son maça sakladı.