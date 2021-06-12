EURO 2020'de Almanya Milli Takımı'ndan Christian Eriksen'e destek
Almanya Milli Takımı, Danimarka - Finlandiya maçında ölümden dönen Christian Eriksen için bir destek fotoğrafı çektirdi.
EURO 2020'de mücadele eden Almanya Milli Futbol Takımı, bugün turnuvada oynanan Danimarka - Finlandiya maçı sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'e destek oldu.
Eriksen'in fotoğrafının bulunduğu dev ekranın önünde poz veren Alman futbolcular ve teknik ekibin fotoğrafını paylaşan Milli Takım resmi hesabı, "Sevgili Christian Eriksen, seni düşünüyoruz ve sana geçmiş olsun diliyoruz" ifadelerini kullandı.
29 yaşındaki Eriksen, takımının bugün Finlandiya ile oynadığı maçın ilk yarısının sonlarında yere yığılmış, yapılan kalp masajı sonrasında hastaneye kaldırılmıştı. Yetkililer, Eriksen'in durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Almanya Milli Takımı'nın paylaşımı şu şekilde:
Lieber @ChrisEriksen8, wir sind in Gedanken bei Dir und wünschen Dir GUTE BESSERUNG! @DBUfodbold pic.twitter.com/rECePp0DQ2— Die Mannschaft (@DFB_Team) June 12, 2021
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