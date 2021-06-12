Lukaku, attığı golden sonra Eriksen'i unutmadı
EURO 2020 B Grubu'nda Belçika ile Rusya karşı karşıya geldi.
Belçika, karşılaşmanın 10. dakikasında Romelu Lukaku'nun attığı golle öne geçti.
Lukaku, kaydettiği golün ardından Christian Eriksen'i unutmadı.
Golden sonra kameraya yönelen Belçikalı futbolcu, Danimarka-Finlandiya maçında yaşadığı rahatsızlıkla herkesi korkutan Inter'den takım arkadaşı Eriksen için "Seni seviyorum" diye bağırdı.
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