Lukaku, attığı golden sonra Eriksen'i unutmadı

12 Haziran 2021 Cumartesi, 22:40

Belçika, karşılaşmanın 10. dakikasında Romelu Lukaku'nun attığı golle öne geçti.

Lukaku, kaydettiği golün ardından Christian Eriksen'i unutmadı.

Golden sonra kameraya yönelen Belçikalı futbolcu, Danimarka-Finlandiya maçında yaşadığı rahatsızlıkla herkesi korkutan Inter'den takım arkadaşı Eriksen için "Seni seviyorum" diye bağırdı.