EURO 2020'de İsviçre ve Galler, puanları paylaştı
EURO 2020 A Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri İsviçre ve Galler, Embolo ve Moore'un golleriyle 1-1 berabere kaldı.
A Milli Futbol Takımımızın yer aldığı EURO 2020 A Grubu'nda İsviçre, Galler ile 1-1 berabere kaldı.
Azerbaycan'daki Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı ve Fransız Clement Turpin'in yönettiği karşılaşmanın ilk yarısı, düşük tempoda geçti ve golsüz beraberlikle sonuçlandı. İsviçre'de Fabian Schar, 30. dakikada sarı kart gördü.
İsviçre, ikinci yarıya hızlı başladı. 48. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Breel Embolo'nun vuruşunda kaleci Ward, topu kornere çeldi. Hemen ardından kullanılan kornerde Embolo, topu kafayla ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
İsviçre'nin gol sonrasında pozisyonlar yakalamasına rağmen karşılaşmanın son 25 dakikasında Galler, rakip ceza sahasına yüklenmeye başladı. 74. dakikada ceza sahasına açılan ortaya kafayla vuran Kieffer Moore, Yann Sommer'i mağlup etti ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.
Mücadelenin 85. dakikasında İsviçreli Mario Gavranovic'in topu ağlara göndermesine rağmen hakem, VAR incelemesinin ardından golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.
Azerbaycan'da oynanan maçta tribünlerden zaman zaman "Türkiye" seslerinin yükselmesi, karşılaşmaya dair notlar arasında yer aldı. Karşılaşmaya beş dakikalık ek süre ilave edilirken, başka gol olmadı ve takımlar sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.
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