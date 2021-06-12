EURO 2020'de bugün 3 maç, işte program!
Türkiye'yi ilgilendiren maçta A grubunun diğer 2 takımı Galler ile İsviçre Bakü'de karşılaşacak.
Türkiye-İtalya maçıyla başlayan EURO 2020'de bugün 3 maç oynanacak.
Türkiye'yi ilgilendiren maçta A grubunun diğer 2 takımı Galler ile İsviçre Bakü'de karşılaşacak.
Maçlar TRT'den naklen yayınlacak.
İŞTE GÜNÜN MAÇLARI
Galler İsviçre 12.06.2021 saat 16:00
Danimarka Finlandiya 12.06.2021 saat 19:00
Belçika Rusya 12.06.2021 saat 22:00
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