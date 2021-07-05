EURO 2020'de Harry Kane, Gary Lineker'in rekoruna yaklaştı

05 Temmuz 2021 Pazartesi, 09:49

İngiltere'nin yıldız oyuncusu Harry Kane, EURO 2020'de suskunluğunu bozarak gollerini sıralamaya başladı.

Son 16 turunda Almanya filelerini havalandırarak suskunluğunu bozan Kane, çeyrek finaldeki Ukrayna maçında da iki gol atmıştı. Büyük turnuvalardaki gol sayısını dokuza çıkaran Kane, Alan Shearer’ı yakaladı.

BİR GOL DAHA ATARSA LINEKER’İ YAKALAYACAK

Listede Kane’in üzerinde yer alan tek İngiliz, iki Dünya Kupası’nda 10 gol atan Gary Lineker oldu.

Dünya Kupası'nda 6 gol atan, EURO 2020'de ise 3 gole ulaşan Harry Kane, kalan dönemde bir gol daha atarsa bu alanda 10 golle ilk sırada bulunan Gary Lineker'i yakalamış olacak.