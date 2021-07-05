EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi belli oldu
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi belli oldu.
16. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) çeyrek final maçlarının tamamlanmasının ardından yarı final eşleşmeleri belli oldu.
İtalya, Belçika'yı 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan İtalya, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu.
İngiltere'nin Ukrayna'yı mağlup etmesi ile birlikte EURO 2020'de yarı final eşleşmeleri de kesinleşmiş oldu.
Yarı final ve final karşılaşmaları İngiltere'nin Londra şehrindeki Wembley Stadı'nda oynanacak.
Karşılaşmalar, TRT 1, TRT 4K, TRT Radyo 1 ile trtizle.com'da canlı yayınlanacak.
Turnuvada oluşan yarı final eşleşmeleri ve maç takvimi şu şekilde:
6 Temmuz Salı - 22.00
İtalya-İspanya
7 Temmuz Çarşamba - 22.00
İngiltere-Danimarka
FİNAL
11 Temmuz 2021 - Pazar 22.00
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