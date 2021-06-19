EURO 2020'de mücadele eden teknik direktöre 'Fenerbahçe' sorusu
Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Fenerbahçe sorusuna, "Turnuva devam ediyor" yanıtını verdi.
Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası teknik direktörlük koltuğu için birçok aday ortaya atıldı. Bu adaylardan Zlatko Dalic, 2 sezondur Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyordu. Hırvat antrenör, Çekya maçından sonra Fenerbahçe iddialarını yanıtladı.
Çekya ile 1-1 sona eren EURO 2020 grup maçı sonrası Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Hırvatistan'dan Index'in iddiasına göre, Fenerbahçe sorusuna Dalic: "Buna dair hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Şu an sadece İskoçya'yı takip ediyorum. Turnuvada devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
'ALİ KOÇ'LA ANLAŞTI' İDDİASI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Zlatko Dalic ile yaptığı görüşmede her konuda anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Tüm şartları kabul eden Hırvat çalıştırıcının, son anda bir değişiklik olmazsa gelecek sezon sarı-lacivertlilerin teknik direktörü olacağı öne sürülüyor.
Kaynak: Ajansspor / Hırvat basını
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