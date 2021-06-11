EURO 2020'nin açılış maçında bir ilk gerçekleşti
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın açılış maçında milli futbolcumuz Merih Demiral kendi kalesine gol atarak Avrupa Şampiyonası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2020) açılış maçında İtalya ile karşı karşıya geldi.
İtalya, karşılaşmanın 53'üncü dakikasında Milli Takım karşısında öne geçti. Golü, Merih Demiral kendi kalesine kaydetti.
Opta verilerine göre; Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez bir turnuvanın açılış golünü bir oyuncu kendi kalesine attı.
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