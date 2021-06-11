UEFA, EURO 2020 fonu ile Türkiye'deki çocuklara el uzatıyor
UEFA sosyal medya hesabından Türkiye'deki çocuklar arasında futbolu geliştirmeye yönelik yürütülen çalışmaları paylaştı.
UEFA, resmi sosyal medya hesabından Türkiye Futbol Federasyonu ile birlikte yürütülen, Türkiye'deki çocuklar için futbolu geliştirmeye yönelik çalışmalara dair bir paylaşımda bulundu.
UEFA bu paylaşımında, EURO 2020 fonu ve UEFA Vakfı sayesinde, ihtiyacı olan çocuklara futbol aracılığıyla nasıl yardım edildiğini açıkladı.
UEFA, "Türkiye'nin yıllar içinde kaydettiği ilerleme, Türkiye Futbol Federasyonu'nun sürekli olarak oyunu ve popülaritesini geliştirmek ve beslemek için çabalaması Avrupa futbolunun geri kalanı için yüreklendirici bir örnek teşkil ediyor." açıklamasını yaptı.
TÜRKİYE'DEKİ ÇOCUKLAR İÇİN UEFA VAKFI
2015 yılında kurulan UEFA Vakfı, Avrupa ve dünya çapında yüzlerce kampanya ve projeyi destekleyerek çocukların hayatlarını iyileştirmeye yardımcı olmak için futbolu bir araç olarak kullanıyor.
UEFA, Türkiye'nin de çocuklar için önemli adımlar attığına değinerek, projenin "futbolu bir arada barış içinde yaşamanın bir aracı olarak kullanmanın yanı sıra, güç durumdaki Türk ve Suriyeli çocukların spor tesislerine düzenli erişimini artırmak ve daha anlamlı bir şekilde etkileşim kurma fırsatları yaratmak" amacını taşıdığını belirtti.
???? UEFA and the @TFF_Org work together to develop and grow the game in Turkey.— UEFA (@UEFA) June 11, 2021
Here's how #EURO2020 funding helps, as well as a look at how the @UEFA_Foundation is helping #TUR use football to help disadvantaged children:
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