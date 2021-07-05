Euro 90 TV'nin CEO'su belli oldu: Mustafa Özbey
Mydonose Showland’ın ve M1 televizyonunun sahibi olan iş insanı Mustafa Özbey, Avrupa, Türki Cumhuriyetleri ve Rusya'da yayın yapan Euro 90 TV'nin CEO'luk görevine atandı.
Eski milli futbolcu, iş insanı Mustafa Özbey, Euro 90 TV kanalına CEO olarak atandı.
Özbey yeni görevi nedeniyle yaptığı açıklamada "Uzun yıllardan beri içerisinde bulunduğum televizyon camiasında, yoluma EURO 90 TV ile devam etmeye karar kıldım. Azerspace uydusu aracılığı ile yayına çıkan kanalımız, yaklaşık 60 ülkede izlenmekte. Yeni yayın dönemine yetişmek adına tüm çalışmalarımıza ivedilikle devam ediyoruz. Daha dinamik, daha yenilikçi bir yayın anlayışı çizdiğimiz bu yolda, bizi hiç bırakmayacak olan izleyicilerimize sonsuz teşekkürler" dedi.
Euro 90 TV’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Burhan Vedat Yorgancı, Genel Yayın Yönetmenliği'ni ise Songül Öztürk yapıyor.
BİRÇOK COĞRAFYADA YAYINDA
Azerspace ve İntelsat uydularından yayına çıkan Euro 90 TV'nin merkezi Almanya'da. Türkiye'de de temsilciliği bulunan kanal Avrupa’nın tamamı, Türki Cumhuriyetleri ve Rusya’da yayın yapıyor.
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