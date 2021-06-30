EURO2020'de skandal! Fransa elendi, aileler birbirine girdi!

30 Haziran 2021 Çarşamba, 11:47

Fransa'nın EURO 2020 defterini kapatışının yankıları sürerken futbolcu ailelerinin birbirine girdiği öne sürüldü. MC Sport’un haberine göre; Romanya’nın başkenti Bükreş’te Arena Na?ionala’da oynanan maçta EURO 2020’ye veda eden Fransa’da turu penaltılarla kaybetmenin hayal kırıklığı yaşanırken oyuncuların aileleri arasında da tartışma çıktı.

Müsabakada 3-1 öne geçmesine karşın, 81 ve 90. dakikalarda İsviçre’nin gollerine engel olamayan Fransa, Mbappe’nin son penaltı atışında İsviçre kalecisi Sommer’e takılmasıyla çeyrek final hakkını kaybetmişti.

PENALTI KAÇINCA

Maçı izlemek için Bükreş’te bulunan Adrien Rabiot, Paul Pogba ve Kylian Mbappe’nin aileleri yaşananlar sonrası büyük hayal kırıklığı yaşarken birbirlerine girdi. İddiaya göre; Adrien Rabiot’un annesi Veronique Rabiot, İsviçre’nin Gavranovic’le bulduğu üçüncü golde Paul Pogba’nın hatalı olduğunu belirterek yıldız oyuncuyu suçladı. İsviçre’nin maçı uzatmalara götüren o golünde topu kaptıran Pogba’nın sorumlu olduğunu söyleyen Adrien Rabiot’un annesi Veronique Rabiot ile Pogba’nın aile üyeleri arasında sözlü tartışma yaşandı.