EuroLeague finali öncesi Anadolu Efes'ten "hazırız" mesajı

30 Mayıs 2021 Pazar, 17:45

Anadolu Efes ve Barcelona'nın bu akşam 21.30'da Almanya'nın Köln kentinde karşılaşacağı Turkish Airlines EuroLeague final karşılaşması öncesi iki takımın başantrenörleri ve oyuncular, açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, iyi savunmaya ve ribaundlara vurgu yaptı:

"Barcelona normal sezondan daha farklı bir takım olacak. Çünkü, kadrolarında artık Pau Gasol var. Pota altında büyük bir deneyime sahipler. Her maçın farklı bir hikayesi vardır. Normal sezonda onları iki kez yendik ama bu maç, o maçlarla kıyaslanamaz. Oyuncuların, taktik stratejiden daha fazla performansı nasıl gösterecekleri önemli olacak.

Ataman, hazır ve tecrübeli olduklarını ifade etti:

"Biz hazırız. Savunmamız bizim için çok önemli olacak. Bizim gibi koşu oyunu oynuyorsanız, savunmada iyi olmanız, ribaundu almanız ve ardından koşmanız gerekir. Koşamazsanız daha zor olan beşe beş set oyunu oynarsınız. Biz daha fazla koşmayı, geçiş oyunu oynamayı seviyoruz. Bunun için iyi savunmaya ve savunma ribauntlarına ihtiyacımız var. Barcelona'nın agresif savunmasını biliyoruz. EuroLeague'de birçok farklı strateji var ve agresif savunmalara nasıl hücum edeceğimiz konusunda tecrübeliyiz."

JASIKEVICIUS: "DİĞER MAÇLAR GİBİ HAZIRLANDIM"

Barcelona'nın Litvanyalı başantrenörü Sarunas Jasikevicius ise Anadolu Efes'in hücum konusunda Avrupa'nın en iyisi olduğunu söyledi:

"Bu finale, diğer maçlara hazırlandığım gibi hazırlandım. Bu hafta epey uyudum ve buna da çok şaşırdım. Normalde çok fazla uyuyamam ama bu maçlardan önce çok huzurlu uyudum. Sonunda, bu da bir maç ama seviyesi diğerlerinden daha yüksek olan bir maç. Bu bir final maçı ve EuroLeague'de sezonun son mücadelesi. Seviyemizi yükseltmemiz ve sahadan mutlu ayrılmamız gerekiyor. Sonunda gerçekler konuşacak, sözler değil. Sahada ölmemiz gerekiyor. Bunu söylemesi kolay ama sahada yapması zordur. Anadolu Efes adına konuşamam ama oyunumuzda, özellikle savunmada istikrarlı olmalıyız. Anadolu Efes, EuroLeague'in tartışmasız en iyi hücum takımı. Mici ve Larkin, herhangi bir rakibe karşı harika şeyler yapabilen muhteşem oyuncular. Yapıyorlar da... Geçmişte bize karşı çok iyi oynadılar. Bir koç olarak benim için zor bir rakip Anadolu Efes. Ancak, finalde bambaşka bir hikaye olacak. Bu başka bir maç ve beklentileri karşılamak zorundayız. Anadolu Efes'in hızlı oyun tarzına karşı fiziksel oynamalı ve oyuncularımıza güvenmeliyiz."

MICIC: "SAVUNMAMIZ SEZONU DEĞİŞTİRDİ"

Anadolu Efes'te Turkish Airlines EuroLeague normal sezonunun en değerli oyuncusu seçilen Vasilije Micic, kolay basketlere izin vermemeleri gerektiğini kaydetti:

"Normal sezonda Barcelona'ya karşı kazanmak çok önemli olsa da finalde herhangi bir rolü olmayacak. Ayrıca bu iki maçta oynamayan Pau Gasol gibi bir silahları da olacak. Savunması zor bir oyun tarzımız ve bence çok önemli bir oyun karakterimiz var. Maçın anahtarı, savunmamız ve detayların kaçmasına izin vermememiz gerekiyor. Mücadele etmemiz gereken nokta, kolay basketler. Bazen bunlara izin veriyoruz. Bence savunmamız, sezonu değiştirmemize yardımcı olan şeydi. Koşu oyununu inşa ettiğimiz yerde savunmamız. Ben Jasikevicius sisteminde oynadım. Rakibi, sadece birkaç hücum noktasına sıkıştırmaya çalıştıklarını biliyorum. Bizim de yüksek yüzdelerle oynammaız gerekiyor. Savunmalarına çok güveniyorlar. Ben Mirotic ve Higgins'i en büyük seçenekleri olarak görüyorum. Ancak tüm oyuncuları eşit derecede tehlikeli."

BEAUBOIS: "BU BİR SAVAŞ OLACAK"

Rodrigue Beaubois ise maçın kolay olmayacağını belirtti:

"Bu bir final ve çok büyük bir savaş olacak. Kupa için iki muhteşem takım karşı karşıya gelecek. Açıkçası kendimize inanıyoruz. En iyi oyunumuzu oynamak için hazırız ama kolay olmayacak. Takımımızda çok fazla yetenekli oyuncu var. Takıma yardım edebilecek, bir sürü şey yapabilecek oyuncumuz var. Sadece takımın bir parçası olmak ve elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ben de. Ne yapabileceğimi biliyorum ve bunun üstünden geleceğim. Sahada bize karşı bir savaş olacak. Barcelona da kazanmak için burada. Bu yüzden bize bir şey hediye edilmeyecek. Sahada 'şampiyon' ünvanını kazanmak için elimizden geleni yapmalıyız, çünkü bu bir savaş olacak."

SERTAÇ ŞANLI: "ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANDIK"

Efes'in bu sezon yıldızlaşan oyuncusu Sertaç Şanlı ise alacağı sürenin önemli olmadığını söyledi:

"Buraya şampiyonluğu kazanmaya geldik. Kimse sadece final oynamak için buraya gelmedi. Kazanmak istiyoruz. Saha üzerinde her şeyi yapacağız. Kupayı kazanmak istiyoruz! Bu kadar... Kendime güveniyorum. Finalde ya da yarı finalde ne kadar oynadığım umurumda değil. 40 dakika ya da sıfır saniye. Kimin ne kadar oynadığı bu takımdaki kimsenin umurunda değil. Takım olarak kazanmak istiyoruz. Sadece şampiyonluğa odaklandık ve herkes ne gerekiyorsa yapacak. Tek isteğimiz şampiyonluk kupasını havaya kaldırmak..."

SIMON: "FİNAL TAMAMEN FARKLI OLACAK"

Lacivert-beyazlılarda bir diğer oyuncu Krunoslav Simon, takım performansının önemli olacağını ifade etti:

"Barcelona kupayı kazanmak için her şeyi verecek. Bence bireysel performanslardan çok takım performansı öne çıkacak. Tek bir maç ve kazanan şampiyon olacak. Barcelona'yı tanıyoruz, onlar da bizi tanıyor. Bence detaylar ve şans karar verecek. Bence normal sezonda Barcelona'ya karşı iki kez kazanmış olmamız bir anlam ifade etmiyor. Final tamamen farklı olacak. Çok fazla detay var ve bu detayları kazanan maçı da kazanacak. Göstermemiz gereken bir kalitemiz var. Aksi takdirde bu maçta kalitemiz öne çıkmaz. Barcelona'nın deneyimli oyuncuları var. Pau Gasol var, 2019 final maçında bize karşı oynayan Cory Higgins var. Bu yüzden tecrübe bizim tarafımızda değil ama onların da bu açıdan öne çıktığını düşünmüyorum."

MOERMAN: "AGRESİF OLACAĞIZ"

Adrien Moerman ise CSKA Moskova ile oynanan yarı finale atıfta bulundu:

"Arka arkaya iki kez final oynamak harika. İyi bir takımı yenerek buraya geldik ve hiç kolay olmadı. CSKA'ya karşı 20 sayı öndeydik ama geri geldiler. Maçı kazanmak bizi mutlu etti, iyi hissettirdi. Yine kazanmamız gerekiyor. Neler olacağını görüyoruz. Buraya sadece final oynamaya değil, kazanmaya geldik. Kendimize güveniyoruz. Barcelona'ya karşı final oynadığım için ayrıca mutluyum. Zorlu bir rakip olacak çünkü çok geniş kadroları var ama bizim de var. Ana oyuncularını durdurmalıyız. Maçı kontrol etmeliyiz. Bazen maça harika başlıyoruz, CSKA maçında olduğu gibi. Maça başlar başlamaz farkı 20'ye çıkarmak ve maç sonuna dek bu farkı tutmak kolay değil. CSKA geri döndü ama biz kontrol etmeyi bildik. Final de kolay olmayacak. Ben 20 sayılık bir fark beklemiyorum. Kesinlikle farklı bir maç olacak. Barcelona çok rotasyon yapan, agresif savunmaya sahip bir takım. Ancak bizden ilk toptan sonuna kadar agresif olacağız."

HIGGINS: "KENDİMİ HARİKA HİSSEDİYORUM"

Barcelona cephesinde ise Cory Higgins, takımına güvendiğini söyledi:

"Kupayı kazanamazsak yarı finali kazanmamızın bir anlamı olmayacak. Kendimi harika hissediyorum. Takımımıza, takım arkadaşlarıma güveniyorum. Hepimiz biliyoruz ki, yarı finalde en iyi basketbolumuzu oynamadık. Çok daha iyi oynayabileceğimizi biliyoruz. Her zaman kendimize güveniyoruz. Düşünecek başka bir şey yok. Kendimizden şüphe duymuyoruz. Sadece takımımız için oynuyoruz. Günün sonunda sonuç ne olursa olsun, kendimize güveniyoruz. Burada bir kupa için oynayacağız. Ekstra motivasyona ihtiyaç yok. Nasıl oynamamız gerektiğini biliyoruz. Açıkçası, antrenörümüz birkaç şeyi değiştirdi. Bugünekadar oynadığımız en zor maç olacak. Nihayetinde tek bir maç. Her şey olabilir. Kontrol edebileceğimiz şeyleri kontrol edeceğiz. Özellikle, oyunun fiziksel, mental ve motivasyon taraflarını..."