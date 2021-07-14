EuroLeague'de fikstür belli oldu, işte Efes ve Fenerbahçe'nin ilk hafta maçları!
Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak, Fenerbahçe Beko ise Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek.
EuroLeague'de fikstür belli oldu. Normal sezonun açılış maçında son şampiyon Anadolu Efes, deplasmanda Real Madrid ile karşılaşacak. Diğer Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ise Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek.
Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko ise 12 ve 28'inci haftalarda karşı karşıya gelecek. 25 Kasım'da Fenerbahçe Beko, 3 Mart'ta da Anadolu Efes ev sahipliği yapacak.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de normal sezonu 1 Ekim Cuma günü 20.45’te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynayacağı Kızılyıldız maçıyla açacak. Anadolu Efes de 30 Eylül Perşembe günü Real Madrid'i ağırlayacak.
THY Avrupa Ligi 2021-22 sezonunda ilk haftanın programı şöyle:
30 EYLÜL PERŞEMBE:
Monaco (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan)
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Bayern Münih (Almanya)
AX Armani Exchange Milan (İtalya) - CSKA Moskova (Rusya)
Real Madrid (İspanya) - Anadolu Efes
1 EKİM CUMA:
Unics Kazan (Rusya) - Zenit (Rusya)
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız (Sırbistan)
LDLC ASVEL (Fransa) - Zalgiris (Litvanya)
Olympiakos (Yunanistan) - Baskonia (İspanya)
Barcelona (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya)
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