Euroleague'ten skandal koronavirüs kararı
Pandeminin ağırlaşması ve şartların değişmesi durumunda ülke dışına çıkamayan takım cezalandırılacak.
Pandemi sürecinde sınıfta kalan Avrupa Basketbolunun önemli kurumu EuroLeague yönetimi, EuroCup'ı da kapsayan yeni sağlık protokolünü açıkladı.
Protokolün en tartışılan maddeleri, seyahat kısıtlamaları ile ilgili.
Buna göre, pandeminin ağırlaşması, koronavirüs salgınının sürmesi ve şartların değişmesi durumunda ülke dışına çıkamayan takım cezalandırılacak.
İşte tartışmaya yol açan maddeler:
*Maç virüs nedeniyle oynanamıyorsa başka bir ülkeye alınacak. Bir maç en çok 3 kez ertelenecek. 3 kez ertelenmesine karşın oynanamayan maçlarda sorumlu taraf, yenik sayılacak.
*Bir takım deplasman için gideceği ülkenin izni varken, çekinceleri nedeniyle gitmiyorsa hükmen yenilmiş sayılacak.
*Deplasman takımının ülkeye giriş izni yoksa tarih değişikliğine gidilecek. Sorun devam ederse karşılaşma iki takım için de uygun bir ülkede oynanacak. Bu maça gitmeyen takım hükmen mağlup sayılacak ve 1 puanı silinecek. İki deplasmana gitmeyen, turnuvadan atılacak.
En Çok Okunan Haberler
- Yılmaz'ın sağlık durumuna yönelik iddialar yalanlandı
- O aşı Türkiye'de kullanılmaya başlandı! Olay sözler
- Ali Babacan'dan durumu ciddi olan Mesut Yılmaz'a destek
- İYİ Parti'nin Kurultay'ında İki partiye davet yok
- ATM'den para çekenler bu tuzağa dikkat!
- O ülke koronavirüs ilacı satışına başlıyor! İşte fiyatı
- Erdoğan'dan flaş diyalog açıklaması
- TGRT Haber'de dikkat çeken Mansur Yavaş sorusu!
- Bahçeli'nin TTB çıkışına tepkiler çığ gibi artıyor
- Emrah Serbes'in cezaevinde olmadığı ortaya çıktı
Video Haberler
- Sokak hayvanlarını besleyen kadına saldırdılar!
- Kadıköy Belediyesi'nden yüzleri gülümsetecek kampanya
- Ceza yağdı! Çadırda böyle yakalandılar
- Tartıştığı istasyon görevlisine otomobiliyle çarptı
- Antalya'da sopalı yumruklu yol kavgası kamerada
- Şehrin göbeğinde dehşete düşüren görüntüler!
- Koronavirüs testi pozitif çıkan babanın duygusal anları
- 58 katlı gökdelene ekipmansız tırmandı
- Bildirici'nin şirin dostu yayında söz almak isteyince...
- Kısıtlama, gazileri yıldırıyor
En Çok Okunan Haberler
- Yılmaz'ın sağlık durumuna yönelik iddialar yalanlandı
- O aşı Türkiye'de kullanılmaya başlandı! Olay sözler
- Ali Babacan'dan durumu ciddi olan Mesut Yılmaz'a destek
- İYİ Parti'nin Kurultay'ında İki partiye davet yok
- ATM'den para çekenler bu tuzağa dikkat!
- O ülke koronavirüs ilacı satışına başlıyor! İşte fiyatı
- Erdoğan'dan flaş diyalog açıklaması
- TGRT Haber'de dikkat çeken Mansur Yavaş sorusu!
- Bahçeli'nin TTB çıkışına tepkiler çığ gibi artıyor
- Emrah Serbes'in cezaevinde olmadığı ortaya çıktı