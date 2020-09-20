Euroleague'ten skandal koronavirüs kararı

20 Eylül 2020 Pazar, 10:44

Pandemi sürecinde sınıfta kalan Avrupa Basketbolunun önemli kurumu EuroLeague yönetimi, EuroCup'ı da kapsayan yeni sağlık protokolünü açıkladı.

Protokolün en tartışılan maddeleri, seyahat kısıtlamaları ile ilgili.

Buna göre, pandeminin ağırlaşması, koronavirüs salgınının sürmesi ve şartların değişmesi durumunda ülke dışına çıkamayan takım cezalandırılacak.

İşte tartışmaya yol açan maddeler:

*Maç virüs nedeniyle oynanamıyorsa başka bir ülkeye alınacak. Bir maç en çok 3 kez ertelenecek. 3 kez ertelenmesine karşın oynanamayan maçlarda sorumlu taraf, yenik sayılacak.

*Bir takım deplasman için gideceği ülkenin izni varken, çekinceleri nedeniyle gitmiyorsa hükmen yenilmiş sayılacak.

*Deplasman takımının ülkeye giriş izni yoksa tarih değişikliğine gidilecek. Sorun devam ederse karşılaşma iki takım için de uygun bir ülkede oynanacak. Bu maça gitmeyen takım hükmen mağlup sayılacak ve 1 puanı silinecek. İki deplasmana gitmeyen, turnuvadan atılacak.