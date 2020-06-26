Europol raporu: Terör örgütleri Avrupa’yı lojistik üs olarak kullanıyor

26 Haziran 2020 Cuma, 06:00

PKK ve DHKP/C’nin Avrupa ülkelerindeki bazı yasal dernekleri ve şirketleri yasadışı işleri için kullandıkları belirtilirken iki örgütün de Avrupa’da özellikle para toplama ve eleman temini için faaliyetlerini sürdürdükleri vurgulandı.

Europol’ün hazırladığı Avrupa Birliği (AB) Terörizm Durumu ve Eğilimler 2020 yılı raporunda, son bir yılda AB ülkelerinde yaşanan terör saldırıları, terör örgütlerinin faaliyetleri ve bu örgütlere yönelik operasyonlar ile yargılamalara ilişkin bilgilere yer verildi.

AB ülkelerinde 2019’da 21’i cihatçı, 6’sı aşırı sağ, 25’i aşırı sol, 57’si de etnik milliyetçi ve ayrılıkçı olmak üzere 119 terör saldırısı ya da saldırı girişimi yaşandığı belirtilen raporda, cihatçıların saldırılarında 10 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. 2019 yılı boyunca AB genelinde bin 4 kişinin terör suçları şüphesiyle tutuklandığı kaydedilen raporda, terör örgütleri PKK ve DHKP/C’nin AB ülkelerindeki faaliyetlerine ilişkin bilgiler de yer aldı.

Etnik milliyetçi ve ayrılıkçı terörizm bölümünde, “PKK, AB topraklarını propaganda, eleman temini, para toplama ve lojistik destek etkinlikleri için kullanmayı sürdürmüştür” tespiti yer alırken PKK üyeleri ve sempatizanlarının, para toplamak için yasal ve yasadışı etkinliklerde bulunduğunu, yasal işletmelerin de zaman zaman bu amaç için kullanıldığını, bu kapsamda Almanya’da 2 şirketin, PKK’nin Avrupa’daki örgütsel ve finansal yapısının bir parçası olma şüphesi nedeniyle kapatıldığı belirtildi. PKK’nin 2019’da AB ülkelerinde bir terör saldırısı gerçekleştirmediği, buralarda daha çok miting ve gösteri düzenlediği kaydedildi. Raporda, Macaristan’da yargılanan 2 kişinin PKK’ye yardım gerekçesiyle 2 yıl hapse mahkûm edildiği bilgisine de yer verildi.

‘YASADIŞI FAALİYET’

Aşırı sol ve anarşist terörizm bölümünde DHKP/C’nin de AB topraklarını lojistik üs olarak kullandığı belirtilirken örgütün yasal dernekleri kendi yasadışı faaliyetleri için kullandığı tespiti yer aldı. Avusturya’nın, DHKP/C’nin sabit bir yapı aracılığıyla Türkiye’deki terörist faaliyetlerde kullanılmak üzere para, silah ve askeri ekipman temin ettiğini bildirdiği de belirtilirken bir DHKP/C üyesinin Yunanistan tarafından çıkarılan arama kararı kapsamında Avusturya’da tutuklandığı da bildirildi.